SADEN : Les lauréats de la première édition « Des outils numériques pour l’innovation » connus 

A l’initiative du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée et Google, le jury mis en place à l’effet de désigner les lauréats de la première édition de l’événement « Des outils numériques pour l’innovation » a rendu son verdict ce mercredi 15 juin 2022.

La finale a pris mis en compétition 25 jeunes porteurs de projets aussi alléchants les uns que les autres. Au finish, cinq entrepreneurs ont été retenus comme lauréats, dont une grande gagnante de la finale, avec un abonnement de 12 mois à la Bourse de sous-traitance.

Ce sont : Minkadi Transport (lauréat du grand prix), Les gourmandises d’Amar, Sat Médias, Amika Makity, Des moments enchantés. Tous des projets portés par des femmes.

L’entreprise Minkadi Transport est lauréate de cette première édition de l’événement « Des outils numériques pour l’innovation ». Motif de fierté pour sa chargée des affaires extérieures d’avoir remporté ce prix en étant femme, mais surtout un prix destiné à l’intérieur du pays.

« Parce que tout est concentré dans la capitale. Et cette fois, nous sommes heureux de vous annoncer que ce prix à l’intérieur du pays. Nous en sommes fiers et nous en ferons bon usage », a déclaré Mme Bah Mariama Ciré Diallo.

Présentant son entreprise comme spécialisée dans l’assainissement dans la commune urbaine de Pita, vu qu’il y a un réel problème de gestion des déchets à l’intérieur du pays, elle a confié que Minkadi Transport a déjà un plan d’action établi.

A travers cette subvention donc, la jeune entreprise née en mai dernier entend continuer l’extension de ses activités axées sur la collecte et le transfert des déchets dans la commune urbaine de Pita.

A l’issue du verdict, Mme Camara Salématou Sako, Vice-présidente du SADEN s’est déclarée à la fois heureuse et contente d’être enfin parvenue à cette épreuve fatidique qui accorde une subvention de 25 000 000 GNF à la grande lauréate.

« Les entreprises ont été formées. Nous avons appris avec elles. Nous avons revu à peu près 25 projets. Et aujourd’hui, nous sommes heureux de vous dire que la finaliste nous vient de l’intérieur du pays », a-t-elle indiqué.

Outre cette contribution financière, le SADEN, par la voix de sa Vice-présidente dit sa satisfaction d’avoir accordé une formation à l’ensemble des participants.

« Et franchement, c’est une fierté pour nous, le SADEN, de faire des choses pareilles et de voir qu’il y a un impact réel sur le terrain. C’est le plus important pour nous », a exprimé Mme Camara Salématou Sako.

Pour sa part, l’Ambassadeur des États-Unis a remercié Google, cette firme qui a facilité la formation, mais aussi le SADEN. De l’avis de M. Troy Fitrell, tous les projets présentés sont d’une grande portée, parce que proposant tous des solutions aux problèmes du pays.

« Nous avons eu droit a de grandes présentations. Nous avons les grands champions ce soir. Et je crois que c’est une belle et importante opportunité. Ils ont reçu 25 000 000 GNF et une année d’assistance sociale. Ces participants sont l’avenir de la Guinée. Nous sommes fiers d’eux. Chaque projet propose des solutions aux problèmes de la Guinée dans un secteur donné », a témoigné le diplomate américain en poste à Conakry.

Critères de sélection

Selon les critères retenus par les organisateurs de cette édition, les candidats devraient être de nationalité guinéenne, exercer depuis un certain nombre de temps, être âgé entre18 et 40 ans, avoir un projet qui impacte sur la vie quotidienne et s’assurer que c’est quelque qui est en rapport avec le digital. Parce que le thème, c’est de pouvoir équiper en outils du numérique.

Elle a été marquée par une formation offerte par Google avec l’apport de l’ambassade des États-Unis.