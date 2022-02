Riposte contre la Covid19 : la Guinée bénéficie d’un important don  de vaccins Pfizer

La Guinée a reçu, lundi 21 février 2022, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, plus de 310 mille doses de vaccins de la part des Etats-Unis. Ce don s’inscrit dans le cadre de la riposte contre la Covid19. C’est l’ambassadeur des États-Unis qui a procédé à la remise au ministre de la Santé et aux représentants de l’OMS et de l’ANSS.

A cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Mamadou Péthé Diallo, s’est réjoui de cette aide qui arrive, selon lui, au moment où la Guinée est dans le besoin. « C’est bon de donner un cadeau, mais si vous le faites au moment où on en a besoin, c’est encore mieux « , a-t-il déclaré.

Poursuivant, le ministre affirme que cette dose est la première livraison d’une annonce de dons de près de 2000 000 de doses de vaccins des États-Unis à la Guinée. Dr Péthé a promis que son utilisation sera effective et immédiate. « Je le confirme, et ceci arrive à point nommé parce-que nous allons immédiatement les lancer dans la campagne de vaccination à la fois pour les adultes mais en particulier pour les enfants en milieu scolaire », précise-t-il.

Egalement présent, en tant que partenaire technique et financier du ministère de la Santé, le représentant par intérim de l’OMS, Dr Kasemir Maningou a remercié le donateur: » c’est un sentiment de remerciement qui nous anime ce soir. Les États-Unis font partie des partenaires importants dans la lutte contre la Covid1-9, et l’un des domaines qu’ils appuient, c’est la fourniture en vaccins.

Cette dose de vaccins va également permettre de lancer la campagne de vaccination dans les jours à venir. « Nous sommes en train de préparer le deuxième tour de la campagne sous la direction du ministère de la Santé. Dès mercredi, nos équipes seront déployées sur le terrain pour utiliser les vaccins, et les vaccins pfizer font partie des vaccins que nous allons utiliser sur le terrain », affirme Pr Fodé Amara Traoré, le directeur national de l’ANSS. Il a ensuite appelé tous les Guinéens à se faire vacciner car c’est le seul moyen d’avoir une immunité collective afin de lutter contre la Covid-19.

Mamadama Sylla, stagiaire à Guineenews.org