Rio Tinto Simfer recrute un (e) Surintendant (e) Développement Economique Régional (RED)

Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et les résultats, tout en valorisant l’inclusion

Rejoignez un réseau mondial et une équipe diversifiée où l’on encourage les gens à offrir des perspectives uniques et à renforcer les connaissances et les liens

Poste basé à Conakry,(Guinée) et avec un contrat de travail local.

Au sujet du poste

Tout progrès commence avec des pionniers. Chez Rio Tinto, cela commence avec vous.

Relevant du Manager Développement Economique Regional (RED),le/la Surintendant (e) Développement Economique Régional (RED), aura les responsabilités suivantes :

Développer et superviser des axes de travail dans le cadre de la stratégie de développement économique régional (REDS) du projet pendant les phases de pré-construction, de construction et d’exploitation le long du corridor ferroviaire, y compris la zone de construction dirigée par Simfer et les zones de construction de la coentreprise ;

Développer et superviser des activités de gestion de la migration induite par le projet comme stipulé dans le plan de gestion de la migration induite par le projet (PIM) (MP) et le plan d’opérationnalisation du PIM (PIM Ops Plan) pendant les phases de pré-construction, de construction et d’exploitation ;

Faire la liaison quotidienne avec les Conseillers principaux RED et le Directeur RED sur les activités de gestion RED et PIM ;

Avoir une présence régulière au Comité Technique RED ;

Effectuer des tâches supplémentaires selon les directives de temps à autre de la hiérarchie autorisée ;

Agir en tant que l’un des principaux agents de liaison des parties prenantes de Simfer le long du corridor ferroviaire de 600 km environs, y compris les réunions avec le partenaire de la Jointe Venture/l’équipe d’assurance, les réunions avec les agences gouvernementales et les consultations avec les groupes communautaires locaux ;

Garantir les engagements conformément aux normes et valeurs SSEC de Rio Tinto ;

Fournir des conseils techniques sur les questions de développement économique régional en tenant compte des priorités du projet, des exigences légales, des normes de Rio Tinto et de la SFI ;

Fournir des conseils techniques d’experts RED & PIM au Département des Communautés et de la Performance Sociale ;

Contribuer à la préparation et à la gestion du budget annuel et des processus de financement de projet pour les flux de travail et les activités RED et PIM le long du corridor ferroviaire ;

Préparer les rapports de suivi régulier et les soumettre au Comité Technique RED sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du REDS le long du corridor ferroviaire ; le résultat des impacts des activités du groupe de travail REDS mises en œuvre ; et les améliorations proposées et au REDS ;

Produire des rapports périodiques et non planifiés pour répondre aux exigences réglementaires, corporatives et partenaires/Investisseurs ;

Contribuer à la portée des travaux pour des études complémentaires spécifiques RED & PIM ou à la collecte de données selon les besoins ;

Contribuer aux rapports périodiques et imprévus aux partenaires de mise en œuvre externes et/ou aux entités réglementaires sur les activités RED & PIM ;

Exécuter toutes les tâches supplémentaires telles qu’indiquées de temps à autre par la hiérarchie autorisée.

Ce que vous apporterez

Diplôme (Licence, Master) en Technique d’amenagement urbain, en Développement Communautaire ou discipline connexe ;

Un minimum de 8 ans d’experience minière ;

Une compréhension détaillée du développement économique régional en Afrique subsaharienne ;

Expérience avec les normes de performance de la SFI ;

Expérience de collaboration avec des parties prenantes externes (gouvernement, communauté, IFC, ONG, etc.) ;

Expérience réussie impliquant des agences gouvernementales, des autorités locales et des communautés pour obtenir des résultats positifs ;

Expérience de la collaboration et de l’influence d’un éventail de parties prenantes dans un éventail de disciplines, tant internes qu’externes, avec des priorités variables ;

Un profil de l’industrie minière avec une expérience dans un rôle basé sur le site est un avantage distinct ;

Solide expérience de travail sur ou avec des équipes de communautés précédemment pour mettre en œuvre des projets ayant des résultats environnementaux et sociaux (idéalement dans les pays en développement).

Maîtrise du français et de l’anglais;

Être un collaborateur qui prend des initiatives mais demande de l’aide en cas de besoin;

Résolution de problèmes;

Intégrité et transparence/confiance;

Excellente capacité de communication orale et écrite sur des sujets complexes;

Savoir influencer un groupe par des moyens collaboratifs;

Capacité à superviser une équipe avec un sens elevé d’esprit d’équipe;

Souci du détail et de la précision et une forte capacité d’écoute et de synthèse;

Planification et organisation;

Compétences en gestion des données et en communication basées sur l’informatique (SIG, Word, Excel, Power Point);

Passion pour les activités de terrain.

À propos du Projet Simandou Sud

Le projet de minerai de fer de Simandou (Blocs 3 & 4) est situé en République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un gisement de minerai de fer de haute qualité et de classe mondiale et représente l’une des plus grandes réserves connues de minerai de fer au monde.

Le projet Simandou Sud opère dans le cadre de la coentreprise Simfer où le gouvernement de Guinée détient 15 %, Rio Tinto et Chinalco Iron Ore Holdings (CIOH) , qui détiennent respectivement 45,05 % et 39,95 % de Simandou, continuent de travailler avec le gouvernement Guinéen pour explorer les options permettant de valoriser le gisement de minerai de fer de Simandou, ainsi que des mécanismes potentiels de collaboration sur les infrastructures requises au développement du Projet et aux operations minières.

À propos de Rio Tinto

À l’origine de chaque idée, de chaque innovation, de chaque petite chose qu’on appelle « progrès », il y a une personne : un explorateur, un inventeur, un entrepreneur. Un pionnier.

Depuis près de 150 ans, Rio Tinto est une entreprise de pionniers – des générations d’employés audacieux partout dans le monde qui ont en commun la vision de produire des matières essentielles au progrès humain.

Notre minerai de fer façonne la silhouette des villes, de Shanghai à Sydney. Notre aluminium – premier métal certifié « responsable » au monde – allège les avions et les voitures. Notre cuivre aide les éoliennes à produire de l’énergie. Notre bore contribue à nourrir le monde et permet d’explorer l’univers. Nos diamants célèbrent les plus beaux moments de la vie.

Chaque voix compte

Nous sommes déterminés à créer un milieu inclusif où les employés se sentent à l’aise d’être eux-mêmes. Nous souhaitons de plus que chacun ait l’impression que sa voix compte, que toutes les cultures sont respectées et que les points de vue, aussi variés soient-ils, sont non seulement bienvenus, mais également essentiels à notre succès. Nous nous traitons mutuellement avec équité et dignité, sans égard à la race, au genre, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la religion, à l’âge ou à tout autre aspect distinctif.

Chez Rio Tinto, nous accueillons favorablement et encourageons les candidatures de femmes, de travailleurs âgés, de personnes handicapées et de représentants d’origines diverses.

Posez votre candidature dès aujourd’hui : CV + lettre de motivation dans les boites aux lettres de Simfer à Beyla ou en les envoyant par email à : simandou.recrutement@simandou.com

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi, 20 avril 2022.