   Retour d’Alpha Condé au pouvoir ? Le RPG y croit encore fermement

Le siège du RPG Arc-en-ciel a refoulé du monde ce samedi 4 juin à l’occasion de la première assemblée générale du parti depuis la survenue du coup d’État du 5 septembre 2021. Outre les militants et sympathisants, la rencontre a été rehaussée de la présence de plusieurs cadres de cet ancien parti au pouvoir, ainsi que de ceux de ses alliés.

Dans sa prise de parole, l’ancien député Mohamed Lamine Kamissoko a déclaré que depuis le coup d’État, la classe politique s’est retrouvée divisée, notamment entre ceux qui ont soutenu le coup d’État et le RPG Arc-en-ciel et ses alliés, victimes de ce coup d’État. Et qu’à compter de ce jour, chaque catégorie a continué sa lutte politique jusqu’au jour où la première personnalité du CNRD a dit qu’ils ont annoncé 39 mois comme durée de la transition.

Ensuite, il s’est insurgé contre le fait que le CNT ait validé 36 mois comme durée de la transition. Tentant de justifier le récent rapprochement opéré entre le RPG Arc-en-ciel et son éternel rival politique jusqu’à une époque relativement récente, M. Kamissoko a précisé que le G58 est composé de plusieurs partis politiques dont l’UFDG.

« Nous avons tous dit non aux 36 mois. Alors, tous les partis qui ont dit non, ont décidé de se regrouper pour faire une déclaration commune. Puisqu’aujourd’hui, nous avons en face de nous une situation que nous n’acceptons pas tous. Oui ou non nous avons intérêt à nous donner la main pour faire face à cette situation « , a-t-il interrogé.

Et de formuler les prières suivantes : « je prie le Tout puissant Allah, Créateur de cet univers, afin qu’Il crée des forces internes ou des forces externes, pour ramener le Pr Alpha Condé à terminer son mandat. C’est peut-être impensable, mais c’est possible. »