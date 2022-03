Renforçons la coopération vaccinale et construisons ensemble une barrière immunitaire

He Yin, pour le Quotidien du Peuple

Le 25 février a eu lieu une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les vaccins contre la COVID-19. L’épidémie de COVID-19 traîne déjà depuis deux ans et la distribution inéquitable des vaccins continue d’affecter gravement le processus mondial de lutte contre l’épidémie. Des représentants de divers pays ont discuté de la stratégie de vaccination universelle, appelant à la solidarité mondiale et à la motivation pour accélérer la vaccination mondiale contre la COVID-19. Comme l’a souligné le Président de l’Assemblée générale Abdulla Shahid lors de la réunion, « notre force réside dans l’unité ». L’humanité doit s’unir pour atteindre l’objectif de la vaccination mondiale le plus tôt possible afin de mettre fin à la pandémie au plus tôt.

Lorsque le président Xi Jinping a rencontré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres il n’y a pas si longtemps, il a souligné que, à l’heure actuelle et à l’avenir, trois événements majeurs dans le monde méritent une considération et une attention sérieuses.

L’unité pour lutter contre l’épidémie est le premier événement majeur évoqué par le président Xi Jinping. Actuellement, plus de 10 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, mais environ 83% de la population africaine n’a pas encore reçu la moindre dose de vaccin et le taux de vaccination dans 27 pays est inférieur à 10%, ce qui veut dire que la distribution accessible des vaccins et l’élimination du « déficit de vaccination » est une tâche importante. En tant que fournisseur de biens publics mondiaux, la Chine défend le concept de communauté de la santé humaine et a apporté d’importantes contributions à la solidarité mondiale dans la lutte contre l’épidémie, qui ont été largement saluées par la communauté internationale.

La Chine est un défenseur actif et un activiste pragmatique dans l’unification de la lutte contre l’épidémie. Elle soutient fermement la solidarité mondiale dans la lutte contre l’épidémie et a été la première à présenter et à mettre activement en œuvre son engagement à faire des vaccins un bien public mondial. L’année dernière, le président Xi Jinping a proposé une initiative d’action de coopération mondiale en matière de vaccins, dont le cœur consiste à accélérer la réalisation de vaccins équitables et accessibles dans les pays en développement et de construire une « barrière immunitaire » dès que possible. Comme le président Xi Jinping l’a souligné lors de la vidéoconférence du Forum économique mondial 2022, « en particulier, nous devons utiliser les vaccins comme une arme puissante pour assurer une distribution équitable des vaccins, accélérer la vitesse de vaccination, combler le « fossé de la vaccination » international, protéger la vie et la santé, et offrir une bonne garantie d’amélioration de la vie des gens ». António Guterres a remercié le gouvernement chinois pour sa contribution à l’accessibilité des vaccins dans les pays en développement.

La Chine est le plus grand contributeur à la distribution équitable des vaccins. Elle tient ses promesses et agit et soutient pleinement l’objectif des Nations unies de vacciner 70% de la population d’ici le milieu de cette année. À ce jour, elle a fourni plus de 2,1 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales, devenant le pays qui fournit le plus de vaccins. Un vaccin sur deux utilisé dans le monde est « Made in China ». La plupart des vaccins que de nombreux pays, en particulier les pays en développement, ont obtenus jusqu’à présent proviennent de Chine. Les vaccins fournis par la Chine ont renforcé la capacité, la confiance et la détermination des pays en développement à lutter contre l’épidémie. Seth Berkeley, PDG de GAVI Alliance, a souligné : « C’est une contribution importante que la Chine a apportée à la lutte mondiale contre l’épidémie ».

La Chine est aussi un praticien actif de la production coopérative de vaccins. Elle a été la première à soutenir l’exemption des droits de propriété intellectuelle pour les vaccins et a pris la tête des transferts de technologie vers les pays en développement. Jusqu’à présent, la Chine a coopéré avec 20 pays producteurs, avec une capacité de production annuelle d’1 milliard de doses. Le 20 février, la Chine et l’Égypte ont fait don conjointement de 500 000 doses de vaccins anti-COVID-19 à la bande de Gaza, en Palestine. C’est la première fois que l’Égypte fournit un vaccin produit conjointement par la Chine et l’Égypte. Le ministre égyptien de la Santé par intérim, Khaled Abdel Ghaffar, a souligné que la première chaîne de production de vaccins contre la COVID-19 sur le continent africain, établie conjointement par des entreprises égyptiennes et chinoises, a produit environ 30 millions de doses de vaccins sûrs et efficaces. La Chine a pris des mesures pratiques pour renforcer la capacité de production de vaccins des pays en développement et établir une référence en matière de solidarité dans la lutte contre l’épidémie.

La Chine participe aussi activement à la coopération multilatérale en matière de vaccins. Elle soutient l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle joue un rôle central de coordination et en donnant la priorité à l’approvisionnement du « plan de mise en œuvre des vaccins anti-COVID-19 », et a fourni plus de 200 millions de doses de vaccins au plan. La Chine a également fait don de 100 millions de dollars au programme de distribution de vaccins anti-COVID-19 aux pays en développement. Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les vaccins anti-COVID-19, la Chine a avancé quatre suggestions : tisser un « filet de sécurité » immunitaire solide, enrichir « l’arsenal anti-épidémie », améliorer le « bouclier de gouvernance » sanitaire, et renforcer « l’ancre de stabilisation » du développement, illustrant son soutien à la coopération multilatérale.