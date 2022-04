Rencontre du PRAC avec les cadres du RPGarc-en-ciel : que s’est-il réellement passé ? (vu sur la toile)

Quelques jours après l’annonce de la libération de l’ancien président Alpha Condé par le CNRD (Comité National du Rassemblement pour le Développement), des cadres du RPG l’ont rencontré ce dimanche à son domicile à Landréah. Selon le communiqué publié par la cellule de communication après la rencontre, le leader du « Navire Jaune » se serait plutôt réjoui des actions entreprises en son absence au sein du parti.

Cependant, les publications sur le compte rendu de cette rencontre sont loin d’aller dans le même sens.

Certains comme, Bennaka Le serein confirment le communiqué de la cellule de communication. Il affirme que l’ancien président aurait intervenu en ces termes: « Je suis très heureux que vous aviez mis en place le Comité Exécutif National Provisoire (CENP) sur ma demande depuis les Émirats, avec à sa tête Dr Ibrahima Kassory Fofana. Je sais bien que cela a beaucoup réconforté nos militantes, militants et sympathisants de la base au sommet« .

Il poursuit en ces termes : « Mais ce ne pas tout, Damaro n’a qu’à rejoindre Kassory afin que vous travailliez ensemble. Le parti a besoin d’unité et la cohésion dans la solidarité. Surtout n’oubliez pas de consulter la base à chaque fois, les femmes et les jeunes sont le moteur et la vie du parti. Alors donnez vous les mains afin de mieux s’organiser d’ici le congrès pour aller aux élections. Donc, restez unis et soudés dans l’esprit du parti, je vous remercie…« .

Une autre frange dans la toile raconte le contraire : « Pr.ALPHA CONDÉ s’est même attaqué à l’un d’eux d’avoir été à la base de la situation qui prévaut au sein du parti Rpg arc-en-ciel.«

« Je n’ai choisi personne pour être à la tête du Rpg arc-en-ciel. Faites la restructuration des instances du parti. Et faites en sorte que les jeunes soient représentés à 70% dans les instances de prise de décision« , explique Soumah Le Guinéen.

Plus loin, cet internaute du rang des jeunes du parti RPG arc-en-ciel affirme que: « Ce n’est pas le Conseil Exécutif National Provisoire que le Pr.Alpha Condé a invité hier. Ce communiqué a un caractère divisionniste« .