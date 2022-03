Rencontre commerçants-Col Doumbouya : vers la mise en place de la Chambre de commerce

Dans son intervention, l’opérateur économique Nana Télico Kourouma a déclaré que le président de la Transition a enlevé une épine dans le pied de tous les opérateurs économiques guinéens en éliminant le problème d’exclusivité qui est un facteur bloquant le développement de tout pays.

«Le problème pour lequel nous sommes réunis, fait partie des soucis des Guinéens, en l’occurrence la cherté de la vie. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous connaissons les causes immédiates et lointaines de l’augmentation des prix sans contrôle. Pour mettre une chambre du commerce forte, il faut prendre des gens crédibles qui sont écoutés à l’interne et à l’externe, qui seront capables de vendre notre image. Si nous faisons dans la salle un vote mécanique, on ne se retrouvera pas», a-t-il expliqué.

En réponse, le chef de la junte, Colonel Mamadi Doubmouya instruit le ministre du Commerce à mettre très rapidement en place, la chambre de commerce et un patronat unifié dans le but, a-t-il précisé, d’offrir un cadre de concertation et de négociation des prix des denrées pour une meilleure régulation de notre marché.

Dans le même sillage, le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), a convié dans un communiqué lu à la RTG les délégués titulaires et suppléants des antennes préfectorales et des délégations consulaires régionales, à une rencontre préparatoire de l’assemblée générale de la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée, le 16 mars prochain. Il s’agit de 128 délégués titulaires et 40 suppléants retenus lors de la réactualisation des différents bureaux.