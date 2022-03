Récupération de la maison qu’habitait Sidya : le film de l’opération comme si vous y étiez !

C’est désormais officiel ! Le président de l’Union des forces républicaines a libéré sa bâtisse de La Minière, dans la commune de Dixinn, à Conakry. Ce, conformément à la mise en demeure à lui faite par la Direction générale du Patrimoine bâti public datant du 16 février et dont la date butoir est arrivée ce lundi 28.

Déjà à 8 heures, à l’arrivée de notre reporter, Sidya Touré n’y était plus. Outre les quelques vigiles qui y assurent le gardiennage, il n’y avait là que le responsable de la Communication de l’Ufr, Fodé Baldé, à ses côtés, son collaborateur Moriah Kaba et un certain M. Diaby, présenté comme le chef du protocole de l’ancien Premier ministre Sidya Touré.

A 9H 53, de nombreux pickups de la gendarmerie se sont placés au niveau des différentes issues qui mènent au domicile conflictuel. Puis, les gendarmes se sont introduits dans la cour. Toute chose à laquelle le responsable de la Communication trouve des explications.

« Avec le dispositif qui est là, je ne pense pas que ce soit seulement pour une remise des clés. Je pense qu’il y a une autre intention. Et pour avoir passé beaucoup d’années dans la vie politique, nous estimons qu’il ne faut pas se prêter à ces jeux, parce que les vrais enjeux arrivent. Et vous avez vu, ils ont fait irruption dans, parce qu’ils n’ont pas demandé à entrer. Certes, ils ont cru que des jeunes se cachaient quelque part dans la cour. Ils sont entrés. Ils ont inspecté, si je peux appeler ça inspection », a expliqué Fodé Baldé.

Peu après, c’est le cortège du Haut Commandant de la gendarmerie nationale qui arrive sur les lieux. Et comme la première équipe, celle du Colonel Balla Samoura fait également un tour dans la cour avant d’annoncer l’arrivée des responsables du Patrimoine bâti public et de l’huissier pour la récupération des clés de la maison. Le tout sous un fort déploiement des agents des forces de l’ordre.

Pour le Secrétaire exécutif de l’Ufr, il s’agit là d’une « militarisation du pays donne l’image que nous sommes encore sous la dictature ».

Et Saïkou Yaya Barry de marteler : « La civilité n’existe pas. Et c’est ce combat-là que nous continuons à mener en tant que démocrates. Nous continuons à nous battre pour qu’il y ait la civilité, pour que la politique soit une action de cousinage entre les Guinéens. Mais ne perdez jamais de vue que ces gens ont des gènes de lancer un système, les périodes sombres de notre histoire que nous avons connues : la dictature pendant la première République et la dictature quand Alpha s’est installé ».

Ayant reçu les clés des mains de M. Diaby, l’équipe du Patrimoine bâti public a quitté les lieux aux environs de 13H. Le portail de la cour reste grandement ouvert, avec des pick-up de la gendarmerie nationale postés ça et là.

Jusqu’au moment où nous quittons sous presse (14H 5), aucun incident malheureux n’était à déplorer. Sidya Touré n’a pas accepté de se faire tordre le bras pour rendre la clé. Et selon le chargé de la Communication de son parti, il se trouverait dans un de ses domiciles privés, dans la commune de Ratoma.