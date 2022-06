Récup. des biens publics: l’Ufr vent debout contre Mory Condé accusé d’acharnement contre Sidya

L’Union des Forces Républicaines (UFR), le parti de l’ancien Premier ministre, Sidya Touré, a tenu ce samedi 4 juin à son siège national de Conakry son assemblée hebdomadaire. Au menu de ce meeting hebdomadaire, plusieurs sujets d’intérêt national dont, entre autres, la hausse du prix du carburant à la pompe, l’immersion du gouvernement dans les quatre régions naturelles, le chronogramme controversé de la transition, la campagne de récupération des domaines de l’Etat…

Parlant de la délocalisation du conseil des ministres à l’intérieur du pays, le Responsable de la communication digitale de l’UFR, Fodé Baldé n’est pas allé par quatre chemins. Selon lui, cette sortie des membres du gouvernement constitue une campagne déguisée en faveur de la transition.

« On constate que cette tournée se fait concomitamment avec la mise en place de ce qu’on appelle Front National pour la Défense de la Transition (FNDT). Donc, c’est la partie toxique qui se met en place. Ils ont fait N’Zérékoré, Siguiri, Kankan… Donc à ce stade, on est à même de se dire que cette tournée vise à mettre en place des structures pour soutenir le CNRD dans la forfaiture en cours dans notre pays… Nous avons aussi entendu des discours qui doivent nous interpeller, nous militants pro-démocratie. Au cours de cette tournée, on a entendu un ministre dire que même si la justice disait le droit et qu’on restitue la maison de Sidya en le disant, lui Mory Condé et les membres du CNRD, engageront d’autres procédures pour récupérer la résidence de Sidya Touré… C’est maintenant que nous comprenons qu’il y a une haine téléguidée contre Sidya Touré. Que Mory Condé se calme. Parce que le pouvoir finit. Hier, il n’avait pas cette responsabilité… Ce que j’ai à lui dire, c’est que les Guinéens observent, l’opinion retient qu’il a dit cela et nous en tiendrons compte à la suite de cette affaire« , a-t-il prévenu le ministre Mory Condé.