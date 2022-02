Rappel des ambassadeurs : pourquoi ceux du Koweït et du Nigeria sont toujours à leurs postes ?

Dans un décret publié le 4 février dernier, le colonel Mamadi Doumbouya rappelait 34 des ambassadeurs postés dans les 36 ambassades guinéennes en activité. Seuls Mamady Traoré et Siaka Cissoko, respectivement ambassadeur de la Guinée au Koweït et au Nigéria sont restés à leur poste. Pourquoi les ambassadeurs de la Guinée au Koweït et au Nigéria sont restés à leur poste là où leurs confrères postés aux Etats-Unis, en France et auprès de certaines institutions internationales ont été rappelés ?

Pour le cas de Siaka Cissoko, son maintien pourrait se justifier par son travail auprès de la CEDEAO, lui qui est aussi représentant permanent de la Guinée auprès de l’institution Ouest-africaine qui suit de près la transition en Guinée. Cependant la question se pose en ce qui concerne l’ambassadeur Mamady Traoré.

Considéré comme un ‘’grand ami’’ du ministre Morissanda Kouyaté, le maintien de l’ambassadeur Traoré au Koweït reste en tout cas à justifier. Devant les suspicions qui alimentent abondamment les débats à Conakry, nous avons tenté, à plusieurs reprises, de joindre le ministre Kouyaté pour en savoir davantage. Sans succès !