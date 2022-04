Ramadan : LafargeHolcim Guinée apporte des denrées alimentaires à ses voisins

Les cinq quartiers voisins à l’usine de ciment LafargeHolcim Guinée continuent de bénéficier des bons gestes de l’entreprise. Ce mardi 26 avril 2022, ils ont reçu 20 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre pour leur permettre de passer le mois saint de ramadan en toute tranquillité.

Selon la responsable Communication, Relations Publiques et Développement Durable de LafargeHolcim Guinée, Aminata Rabi Condé, cette action s’inscrit dans le cadre du programme « Urgence Ramadan » de la société : « Urgence Ramadan est une initiative qui consiste à distribuer des denrées alimentaires aux plus démunis des cinq (5) quartiers qui entourent l’usine durant ce mois saint de Ramadan. Il s’agit de 20 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre. »

« Nous sommes tous heureux et très contents, mais surtout nous les membres du comité de voisinage de l’usine. Nous sommes très satisfaits de ce don, et ce n’est pas la première fois. Au-delà des denrées, ils nous ont offert des écoles. Quand il y a eu la grande maladie (Covid-19) ils nous ont assistés à travers le don de kits sanitaires. Nous ne l’oublions pas. Aujourd’hui tous les cinq quartiers qui entourent cette société ont des forages…Au total 11 forages ont été offerts aux 5 quartiers voisins», a rappelé Alpha Oumar Camara, représentant du quartier Ansoumania au comité de voisinage de LafargeHolcim Guinée.

Thierno Amadou Sadio Sow, imam du quartier Tangan, dit toute sa reconnaissance à LafargeHolcim Guinée : « L’année dernière, à la même date, ils nous avaient offert du riz, du sucre et du lait. Si cette année encore ils le font, nous ne pouvons que leur exprimer notre reconnaissance et leur dire merci. Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces gestes. »

Elhadj Yamoussa Camara, chef de quartier Lansanaya a fait le même témoignage sur les nombreux actes de générosité de l’entreprise en faveur des populations des quartiers voisins.

Mme Aminata Rabi Condé a, en marge de cette remise de don, indiqué que son entreprise à d’autres projets pour les communautés : « C’est également l’occasion pour nous d’annoncer des initiatives plus durables qui seront implémentées dans les semaines à venir. Nous allons lancer la deuxième édition des bourses d’études, nous allons former des femmes à la saponification et lancer une PME locale pour encourager l’entrepreneuriat jeune. »

Revenant sur la problématique de l’emploi, elle a rappelé que depuis plusieurs années, des actions sont prises pour intégrer les jeunes des quartiers voisins au sein de l’usine : « Nous avons déjà une politique orientée vers l’emploi jeunes chez LafargeHolcim de Guinée. Selon celle-ci, certains emplois sont réservés aux membres de la communauté riveraine. Depuis 5 ans, de plus en plus de jeunes sont intégrés dans notre usine. Et à compétence égale, le choix est donné aux membres de la communauté».

