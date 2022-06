Quatorze mille fonctionnaires non postés : un véritable casse-tête pour le ministère de tutelle (PM)

Le Premier ministre Mohamed Béavogui a révélé lors de la conférence de presse qu’il a animée ce samedi 11 juin à Labé, l’existence d’un véritable casse-tête au ministère de la Fonction Publique. A en croire le Chef du Gouvernement, ‘’il y a actuellement 14 000 fonctionnaires non postés dont la majorité ne sait ni lire, ni écrire’’.

Devant cette embarrassante situation, le Premier ministre ne trouve pas mieux que de partager le problème avec la population. « C’est le problème le plus épineux qu’on a aujourd’hui. Parce que tant qu’on n’a pas une administration publique bien formée, des hommes qui sont éthiquement préparés, qui travaillent dans un système organisé et des hommes qui sont logés dans des locaux normaux, ça sera difficile de faire avancer notre administration. Aujourd’hui, nous ne savons même pas combien d’hommes nous avons dans notre administration. Nous essayons de faire ce travail maintenant. Et, croyez-moi, ce n’est pas facile. Parce que là où vous voulez résoudre le problème, c’est là-bas où il y a tous les barrages et les difficultés. Nous avons un nombre énorme de fonctionnaires non postés. On a 14.000 fonctionnaires non postés. Très souvent, on découvre quand on veut prendre parmi ces non postés pour les nommer. Il se trouve qu’il y en a parmi eux qui ne savent même pas lire et écrire. A côté, nous avons combien de stagiaires ? Je suis sûr que parmi vous ici, il y a certains qui sont stagiaires depuis au moins 10 ans, maintenant sans compter ceux qui sont dehors et qui veulent entrer. Avec tout ça, nous avons engagé le processus de digitalisation, de biométrisation des fonctionnaires. Donc, il faut mettre en place un processus pour commencer à nettoyer. Cet aspect, c’est ce qui est en train d’être fait. Les recrutements seront faits par département », a dévoilé le Premier ministre, Mohamed Béavogui.