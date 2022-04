Promotion du contenu local : la BSTP et Orabank signent un protocole d’accord

Juste après avoir apposé sa signature, Djibril Sano, Directeur général par intérim de la BSTP a rappelé que ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre de la promotion du contenu local. « Il s’agit de faciliter et promouvoir l’accès au financement des entreprises locales pour faciliter le développement de leurs activités en République de Guinée », a-t-il expliqué.

Poursuivant, M Sano a fait savoir que la BSTP a pour objectif de maximiser l’impact des investissements sur le développement du tissu économique et entrepreneurial guinéen. «Nous facilitons l’accès aux opportunités de marché et de financement des entreprises locales et nous organisons des programmes de renforcement de capacité… », a-t-il laissé entendre.