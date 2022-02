PROMO BAM BAM BAMA : Le gagnant de la tombola BAMA reçoit sa voiture

A la suite de la tombola qui a permis à de nombreux Guinéens de gagner des smartphones, des bouteilles de mayonnaise BAMA, des motos, des téléviseurs, la société GB Foods a remis ce 5 février 2022, une voiture neuve au grand gagnant de la promotion BAM BAM BAMA. Cette cérémonie de remise s’est tenue à Kipé, dans la commune de Ratoma (Conakry) en présence du General Manager de GB FOODS West Africa, M. Serge Alain Kouakou et sous la supervision de Maître Zézé, huissier de justice et d’un représentant de la Lonagui. Ces derniers ont certifié que la tombola s’est déroulée parfaitement, en respectant tous les principes et règles en la matière.

M. Michel ZONGO, Area Manager (Guinée, Sierra Leone, Libéria) de GB Foods, a souligné la fidélité, la proximité et la magnanimité de la marque BAMA envers les consommateurs guinéens : « Comme vous l’avez constaté, nous avons fait beaucoup d’heureux gagnants depuis le mois de novembre jusqu’aujourd’hui. Nous avons donné des smartphones, des Smart TV, des motos, des bouteilles de mayonnaise BAMA et aujourd’hui nous sommes là pour célébrer le grand gagnant du véhicule flambant neuf. C’est encore une fois pour rappeler que votre mayonnaise BAMA qui est très bien appréciée ici en Guinée, est toujours aux côtés de ses consommateurs et heureuse de partager cette joie avec ses consommateurs. »

La mayonnaise BAMA est consommée par toutes les couches sociales en Guinée, a expliqué Mme Seynabou GUEYE, Product Manager de GB Foods West Africa : « BAMA est aujourd’hui consommée par tous les Guinéens, des plus petits aux plus grands. Le sandwich que les jeunes mangent quand ils vont à l’école est fait avec la mayonnaise BAMA. Dans la rue, quand ils veulent manger dans un kiosque, ils utilisent BAMA. C’est pareil dans les gargotes. C’est une marque qui est là depuis plus de 20 ans. Donc BAMA est passée de générations en générations pour pouvoir être dans les foyers et être dans la vie des Guinéens. Donc cette promo n’est qu’un remerciement. Et ce n’est pas terminé, d’autres éditions vont être organisées courant 2022. »

Poursuivant son intervention, Mme Seynabou Gueye a mis en avant les qualités naturelles et nutritionnelle de la mayonnaise BAMA : « BAMA n’est pas n’importe quelle mayonnaise. Pourquoi BAMA c’est meilleur ? C’est parce qu’aujourd’hui nous utilisons des produits de qualité. Vous entendez aujourd’hui que manger de l’huile ce n’est pas bon pour la santé. Mais la mayonnaise BAMA est faite avec l’huile de soja qui est très bonne pour la santé. Ensuite nous avons le citron qui est un excellent anti oxydant. Donc aujourd’hui tous les ingrédients naturels de qualité sont réunis dans le produit BAMA. »

M. Souaybou CAMARA, le grand gagnant de la tombola BAMA était accompagné de son père. Ce dernier a remercié BAMA pour la transparence et le merveilleux cadeau reçu.