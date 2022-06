Prolifération des eaux minérales : les consommateurs s’inquiètent!

Ces dernières années, la Guinée connaît une prolifération des eaux minérales. Les unités d’exploitation des eaux deviennent de plus en plus nombreuses et plusieurs d’entre elles ne respectent pas les normes. Avec plusieurs centaines de marques d’eau dans le marché guinéen, les consommateurs s’inquiètent pour leur santé. « Il y a assez d’eau et parmi elles, il n’y a pas de composition. ça, c’est très grave pour notre santé. On a acheté de l’eau avec des amis lorsqu’on a ouvert pour boire, on a trouvé des impuretés parce que c’est mal fait et elle n’a pas suivi de bonne transformation. Il y a beaucoup de sorte d’eau qu’on voit dans les différents marchés.

Mais comme nous nous sommes que des consommateurs, on a besoin de boire, on achète. On ne sait pas quelles sont les qualités d’eau que nous sommes en train de boire. Est ce que c’est bon ou pas. On ne sait pas« , indique Mamadou Dian Citoyen.

Aujourd’hui, cette prolifération des eaux est préoccupante. Les citoyens demandent également aux autorités de prendre leur responsabilité. Blaise Koivogui martèle que « c’est une situation incontrôlable c’est pourquoi les autorités doivent prendre leur responsabilité. Je me demande il y a plus de combien de sociétés d’eau. C’est vraiment trop. On boit sans connaître si c’est bon ou pas. On dirait qu’il n y a aucun règlement ».

En 2018, la Guinée comptait plus 380 unités de fabrique d’eau minérale dont 120 unités pour la seule préfecture de Siguiri.