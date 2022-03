Programme National de Lutte Anti-Tuberculeuse : avis de recrutement d’un(e) Contrôleur Interne

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose au compte de la subvention TB- VIH du Fonds mondial NFM3 (2021-2023), le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) lance un appel à candidature pour le recrutement d’un(e) (01) contrôleur Interne qui sera basé à Conakry.

Raison d’être du poste

Sous l’autorité de la Coordinatrice Nationale du PNLAT, auquel il/elle est directement rattaché(e) (e) est chargé de veiller sur le bon fonctionnement du système de contrôle interne et des procédures de gestion administrative et financière du Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT). Il devra exécuter les missions d’audit interne en conformité avec les normes internationales régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises.

Tâches et Responsabilités

Le/La contrôleur interne aura pour mission de :

Analyser la situation financière du PNLAT;

S’assurer de la précision des lignes budgétaires utilisées ;

Veiller à l’application rigoureuse des procédures du manuel des procédures du PNLAT

Veiller au respect des procédures d’achat et de passation des marchés dans le cadre de l’exécution du projet ;

S’assurer du respect des procédures de sélection et de suivi des sous bénéficiaires ;

Veiller au respect des conventions signées entre le PNLAT et ses partenaires dans le cadre de l’exécution du projet ;

S’assurer de la conformité avec la législation locale par rapport aux aspects financiers ;

Identifier et participer à l’évaluation des risques dans la mise en œuvre du projet et y proposer des solutions

Veiller au respect des calendriers de mise œuvre du projet ;

Transmettre une copie au LFA de ses rapports et de toute fraude détectée dans la mise en œuvre de ses diligences

Se rassurer que toutes les opérations comptables soient saisies ;

Réviser les budgets et faire la mise à jour du budget afin de s’assurer de la disponibilité des fonds avant d’engager les projets et dépenses

Attributions

De façon détaillée.

Concernant le Suivi Evaluation, l’Auditeur interne devra :

Identifier les dysfonctionnements au niveau de toutes les Composantes du Projet, ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions à la Coordinatrice Nationale pour y remédier ;

Conduire les missions de contrôle opérationnel de terrain afin de s’assurer que les procédures sont respectées et que les activités s’exécutent et se déroulent de manière satisfaisante ;

Faire le suivi et la mise à jour mensuelle et réviser le Plan opérationnel ;

Mettre à jour le plan opérationnel en coordination avec le bénéficiaire principal

Concernant la gestion administrative et financière :

S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des audits externes notamment techniques et Financiers ;

Apprécier à posteriori et par sondage, les transactions financières faites par le PNLAT et ou les Sous bénéficiaires, en s’assurant de leur opportunité, de leur régularité et des niveaux de risques, fraudes et corruptions éventuelles ;

S’assurer que les réconciliations bancaires sont produites dans les délais prévus et vérifiées ;

S’assurer de la précision des lignes budgétaires utilisées ;

Vérifier la procédure d’enregistrement des engagements et s’assurer qu’ils sont pris en compte à chaque fin du mois et selon les procédures ;

Garder et mettre à jour les détails bancaires et les signataires des comptes pour le projet ;

S’assurer dès sa prise de fonction de l’efficacité des outils de contrôle de la gestion du PNLAT et le cas contraire proposer des mises à jour et les vulgariser ;

Etablir un rapport d’audit interne trimestriel sur les missions effectuées au cours de la période, ledit rapport devra être disponible dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre.

Passer en revue les systèmes financiers et documents comptables des bénéficiaires pour s’assurer que les dépenses reportées au projet peuvent être vérifiées sur des documents comptables dument validés ;

Rapports et analyses financières :

Vérifier les pièces comptables et la conformité des opérations administratives et financières ;

S’assurer que les démarches, procédures et systèmes pour le contrôle financier sont en place et sont respectés par tous les partenaires ;

Surveiller et fournir des conseils à la direction pour minimiser les risques résultant de mauvais contrôles internes ;

Faire le suivi de la mise en œuvre des actions et recommandations retenues lors des missions d’évaluation et de contrôles financiers du PNLAT ;

Faire l’analyse et le suivi des recommandations émanant des audits et faire le compte-rendu des progrès en ce sens ;

Réviser la liste d’inventaire pour s’assurer de sa précision et complétude ;

Faire le contrôle de la petite caisse pour s’assurer que les dépenses sont supportées par des documents appropriés

S’assurer que les dossiers de projets et tout autre document comptable sont gardés en des lieux surs ou acheminés là ou de droit

S’assurer que les dossiers de projets contiennent une documentation complète et appropriée

Faire les formations nécessaires en contrôle interne financier auprès du personnel du PNLAT

S’assurer que tous les décaissements respectent les procédures internes de l’organisation

Soumettre un rapport de contrôle à chaque mission à son superviseur au format définit par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose

Qualification et Expérience :

Être titulaire d’un DES en Comptabilité/Finances ou Être titulaire d’un BAC 4 / 5 en audit et contrôle de gestion,

Avoir au minimum cinq ans d’expérience dans une position similaire au sein d’une entreprise ou une ONG

Connaissance approfondie des systèmes financiers, gestion financière et rapportage ;

Expérience dans la gestion des subventions similaires serait un atout ;

Attentif au détail, méthodique et bien organisé ;

Parfaite maitrise de l’outil informatique (MS Office)

Maîtrise des principes, méthodes et gestion des budgets

Maîtrise de l’analyse des budgets des logiciels de gestion financière

Être bilingues (Français/ anglais) constitue un atout

Parfaite maitrise de la gestion des budgets et des comptes

Être proactif et ouvert au changement ;

Avoir des capacités analytiques, rédactionnelles, verbales et organisationnelles

Être habilité à travailler en équipe, sous pression avec d’excellentes qualités interpersonnelles.

Procédure de candidature :

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la présente offre sont prié(e)s d’envoyer leurs dossiers au plus tard le 15 mars 2022 à l’adresse électronique suivante :

Recrutement.Guinea@plan-international.org.

Le dossier de candidature devra comporter :

-une lettre de motivation adressée à Mme la Coordinatrice Nationale du PNLAT ;

un Curriculum Vitae ;

Les copies certifiées des Diplômes et certificats de travail

Tout autre document pouvant supporter votre candidature.

Bien vouloir mentionner dans l’objet de l’email les références :

<<Recrutement : 004/Contrôleur Interne/ PNLAT>>

Les candidatures féminines et des personnes porteuses de handicap sont fortement encouragées.