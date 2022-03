Programme National de Lutte Anti-Tuberculeuse : avis de recrutement de deux techniciens laboratoires

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose au compte de la subvention TB- VIH du Fonds mondial NFM3 (2021-2023), le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) lance un appel à candidature pour le recrutement deux (02) Techniciens Laboratoire qui seront basés à Conakry.

Raison d’être du poste

Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Nationale, le technicien de laboratoire exercera ses activités professionnelles au sein du Laboratoire National de Référence des Mycobactéries (LNRM) et travaillera sous la supervision directe du responsable du LNRM. Il collaborera étroitement avec les autres membres de l’équipe du LNRM, du PNLAT et de Plan Guinée et sera basé à Conakry.

Tâches et Responsabilités

Le ou la technicien(ne) de laboratoire a la charge de la mise en œuvre de la partie biologique du plan GAS en collaboration étroite avec l’Unité GAS. Il (elle) est chargé (e) de veiller à l’amélioration du diagnostic de la TB et du suivi biologique des patients notamment de :

A-Description des tâches

Le ou la technicien(ne) de laboratoire a pour mission de :

Améliorer les activités d’analyse, la gestion des données, le reportage pour le réseau de laboratoire TB;

Réceptionner les échantillons et les analyser ;

Préparer les réactifs du LNRM et du réseau de microscopie ;

Enregistrer les données sur support papier et dans les bases des données informatiques ;

Procéder aux analyses biologiques ;

Respecter les délais de rendu des résultats de microscopie, Xpert, LPA, Culture et test de sensibilité

Améliorer les indicateurs de qualité; au moins 85% : Microscopie ,nombre de patients avec les données completes (âge, sexe, type de patients etc) , délais de transmission des résultats de microscopie dans les 24 à 48 Heures, Gene Xpert, nombre de patients avec les données complets (âge, sexe, type de patients etc) , nombre d’analyse et rendu des résultats dans les 72 heures communiquer les cas de TB-MR dans les 24 heures à l’équipe clinique

Travailler en étroite collaboration avec les sites de traitement des cas de TB-MR et le laboratoire de référence de Macenta pour le suivi des patients par la culture chaque mois

Faire la LPA pour tous les cas de TBRR, et rendre les résultats dans les 48 Heures aux cliniciens après réception de l’échantillon et analyse selon les normes établies par le LNRM etc

Contribuer à l’amélioration du système de reportage trimestriel des données (réseau de microscopie, GenXpert selon le canevas du PNLAT)

Contribuer à l’amélioration du système de management (administratif …);

Exécuter toutes activités journalières planifiées par l’équipe cadre du LNRM (microscopie, Genexpert, culture, DST, LPA, QC/QA, gestions des données, le reportage etc.)

Exécuter toutes activités journalières planifiées par le LNRM.

a. Communication

Veiller au partage des informations pertinentes sur les stocks en réactifs et autres intrants biologiques avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la subvention,

Participer activement aux rencontres du Groupe Technique GAS-TB.

Participer aux différentes sessions de quantification des intrants TB pour les besoins en réactifs et autres intrants des laboratoires avec l’unité GAS,

L’employé est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il reconnait que tous rapports, renseignements donnés et documents recueillis ou portés à sa connaissance dans le cadre des tâches qui lui sont assignés sont la propriété exclusive de l’employeur. A ce titre il s’engage à ne pas diffuser sans autorisation du PNLAT au travers des personnes désignées à cet effet.

e. Contrôle Qualité

Participer à la mise en place en œuvre des EEQ des tests de dépistage et de suivi.

Participer à la formation des prestataires des laboratoires de microscopie, Xpert, culture et autres

Qualification et Expérience :

Être titulaire d’un doctorat de Médecine ou de pharmacie avec au moins 7 ans d’expériences professionnelles,

Avoir en plus un Master en Biologie ; un diplôme en biologie moléculaire serait en atout,

Avoir au moins 5 ans d’expériences dans la mise en œuvre ou le suivi des activités de biologie moléculaire TB ;

Avoir une expérience de travail d’au moins 2 ans dans un laboratoire de biologie moléculaire,

Avoir au moins 5 ans d’expériences dans le domaine du renforcement du système national de laboratoire et/ou dans la planification des services de laboratoire (au niveau central de la pyramide sanitaire ou dans la formation des agents de laboratoires),

Avoir une bonne connaissance des appareils de laboratoire moléculaire pour le dépistage de la TB, et sur les systèmes d’Assurance de la Qualité du laboratoire

Langues : maîtrise de la langue française. Anglais souhaitable.

Expérience de travail en Groupe afin de collaborer avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le pays pour soutenir la politique de dépistage de la TB et le suivi biologique des patients

Informatique : qualification dans le traitement de texte, tableurs et bases de données,

Communication : Aptitude (orale et écrite) à communiquer efficacement et aisément dans un environnement multiculturel.

.

Procédure de candidature :

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la présente offre sont prié(e)s d’envoyer leurs dossiers au plus tard le 15 mars 2022 à l’adresse électronique suivante :

Recrutement.Guinea@plan-international.org.

Le dossier de candidature devra comporter :

-une lettre de motivation adressée à Mme la Coordinatrice Nationale du PNLAT ;

un Curriculum Vitae ;

Les copies certifiées des Diplômes et certificats de travail

Tout autre document pouvant supporter votre candidature.

Bien vouloir mentionner dans l’objet de l’email les références :

<<Recrutement : 007/Technicien Laboratoire / PNLAT>>

Les candidatures féminines et des personnes porteuses de handicap sont fortement encouragées.