Présumé financement de Hezbollah: la justice guinéenne engage des poursuites contre deux magnats libanais

A la faveur d’une rencontre avec la presse ce lundi 7 mars 2022, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry a instruit le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre les sieurs Ibrahim Taher et Ali Saadi.

D’entrée, Alphonse Charles Wright à rappelé qu’il a été porté à sa connaissance, à travers le communiqué de l’ambassade des États-Unis en Guinée, la déclaration du porte-parole du département d’État en date du 4 mars 2022 portant sur les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Ali Saadi, tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résidant République de Guinée.

Aux dires du Procureur général, il résulte dudit communiqué que les mis en cause ont été désignés par le Bureau du Contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis comme des financiers présumés d’une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis.

Poursuivant, il a dit que la République de Guinée est signataire, depuis le 16 novembre 2001, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 qui a pour but, le renforcement de la coopération internationale entre les États s’agissant de la mise au point et de l’adoption des mesures efficaces, de prévention de financement du terrorisme ainsi que des mesures de répression impliquant des poursuites judiciaires des présumés auteurs.

« Elle a ainsi ratifié ladite Convention le 14 juillet 2003 et l’a mise en œuvre à travers la loi organique du 17 août 2021, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », a rappelé Charles Wright.

Se fondant donc sur ce qui précède, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry a instruit le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans délai, par voie d’information judiciaire, contre les sieurs Ibrahim Taher et Ali Saadi, tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résidant en République de Guinée, ainsi que toutes autres personnes susceptibles d’être dénoncées dans la présente procédure pour des présomptions graves de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, faits prévus et punis par les articles 8 et 112 de la loi ordinaire

Aussi, il a requis la saisie des biens, des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l’encontre des personnes physiques et morales contre lesquelles l’information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition conformément à l’article 10 de la loi ordinaire.

En outre, Charles Wright a requis, au besoin, par voie d’information judiciaire aux autorités compétentes la levée de toute humilité et tout privilège dont pourraient se prévaloir les personnes poursuivies, dans l’intérêt de la loi, jusqu’à la fin de la procédure.

A l’exécution des présentes instructions, le Procureur général dit attacher du prix.