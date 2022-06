Préservation de l’Environnement : La CBG lance une campagne de reboisement de plus de 250 hectares

Kamsar, 22 juin 2022, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite a annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne de reboisement de 254 hectares de terre à la mine de Sangarédi.

Souleymane Barry, Directeur de la mine par intérim, explique l’objectif visé par la CBG: «cette campagne s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la CBG à préserver et restaurer nos écosystèmes pour renforcer la résilience des communautés voisines. Elle vise à réhabiliter les zones de la concession de la CBG qui ont déjà été viabilisées. »

Barry précise que «cette année, notre Compagnie CBG ambitionne de mettre en terre un total de 200 000 plants sur les plateaux de Boundouwadé, N’Dangara à Sangarédi et Bidikoun à Télimélé»

Cette campagne, tout comme les précédentes, est réalisée exclusivement par la main d’œuvre locale sous le contrôle de trois Toutes Petites Entreprises (TPE), créées par la CBG. La création de ces TPEs a contribué à réduire significativement le chômage des jeunes dans la région de Boke, notamment dans les localités de Sangarédi et de Kamsar.

Un des objectifs d’entreprise de la CBG est de s’assurer que ses activités minières contribuent à insuffler et à soutenir un développement local durable, comme l’explique Johny Rabenantoandro, Responsable en charge de la Biodiversité de la Compagnie : « A la CBG, nous mettons tout en œuvre pour la préservation de notre environnement. Et en réalisant cette campagne, nous créons de l’emploi pour des centaines de jeunes et nous léguons en même temps un meilleur héritage à nos futures générations »

C’est pourquoi, depuis 1990, souligne M. Rabenantoandro, nous avons reboisé 1 500 hectares, et d’ici 2025, nous aurons mis en terre 3 000 000 de plants et reboisé 2 500 hectares.

Mamadou Oudy Bah, Maire de la commune de Sangarédi, s’est réjoui de cette initiative de la CBG et des retombées potentielles en faveur des communautés locales et de l’environnement.: «Je suis plus que satisfait de cette démarche de la CBG à sauvegarder notre tissu vert. C’est un accomplissement énorme que la compagnie est en train réaliser ici. Tout le monde doit s’impliquer dans cette campagne de reboisement et prendre soin des futures plantes, puisque sans arbres, il n’y’a pas de vie. »

Comme l’arrivée d’un nouveau bébé en famille, continue M. Bah, cette activité de la CBG est une joie immense pour nos populations avec l’espoir que les plants mis en terre auront un impact positif sur leur vie quotidienne.