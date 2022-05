Port d’uniforme militaire par un civil : les avis divergent sur la toile

Le port d’uniforme militaire par un civil est puni par le code pénal, en son article 678. Récemment, un citoyen a été condamné à 6 mois de prison et au paiement de 500 mille francs guinéens comme amande, pour le même fait au TPI de Kaloum.

Depuis le début de la tournée gouvernementale, les citoyens ont constaté que certains cadres sont régulièrement en uniforme militaire. Ce qui a suscité la curiosité des internautes qui se sont exprimés sur ce traitement de faveur fait aux uns et au détriment des autres.

Sultan de Conakry : « C’est légalement interdit, pour un civil, d’arborer une tenue militaire en République de Guinée non ? Donc les Ministres du CNRD violent la loi. C’est même une infraction pénale, à moins que la loi ait été changée entre temps« .

Zoubaire Diallo, se rappelle même que: « l’actuel ministre de la Défense qui fut mon enseignant à la fac, nous disait que c’est interdit en République de Guinée. La raison est qu’il faut mériter cette tenue« .

Ces cadres vus en tenue l’ont-ils méritée ? Cette question reste encore posée.

Le Sultan de Conakry dira en plus que : « le CNRD a rétabli l’institution judiciaire et ses instruments, il me semble. En plus les audiences se tiennent, et c’est à la base du Code pénal et celui de procédures pénales …donc la loi est toujours en vigueur« .

Cet autre internaute lui doute de la légitimité des autorités à sanctionné cette action. Alors, que la loi est violée en premier lieu par les membres du gouvernement: « Dans ce cas, ils devraient donner l’exemple et ils ne sont plus légitimes à intimer les civils de ne pas en porter le treillis maintenant », a affirmé Ibrahim.

Pour Adama Sylela, le paradoxe « c’est de condamner un civil pour une infraction, alors qu’un autre se promène librement et régulièrement dans la même infraction. Les autorités judiciaires devraient nous éclairer sur ce point« .