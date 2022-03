Plan International Guinée recrute une compagnie d’assurance (Avis)

Avis d’Appel d’Offre pour le recrutement d’une compagnie d’assurance pour l’assurance tous risques des biens, véhicules, motos, groupes électrogènes, baux et parc informatique

N°017-AAON-ADM/CO/FY22

OBJET

Plan International Guinée est une ONG internationale humanitaire et de développement communautaire centré sur l’enfant, sans aucune affiliation religieuse, politique ou gouvernementale installée en Guinée depuis 1989.

La vision de Plan International Guinée est celle d’un monde dans lequel tous les enfants réalisent leur plein potentiel dans des sociétés qui respectent les droits et la dignité des personnes.

Plan International Guinée a une politique de protection de l’enfant dont le respect est obligatoire.

Le présent dossier d’appel d’offre concerne le recrutement d’un prestataire pour l’assurance tous risques de 17 bâtiments à usage de bureaux et résidences, 30 véhicules 4×4, 90 motos, 16 groupes électrogènes et le parc informatique appartement à Plan International Guinée tel que décrit dans le « Dossier d’Appel d’Offre » et s’adresse aux compagnies d’assurances légalement installées en République de Guinée . Le dossier d’assurance est composé d’un lot unique.

RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE (DAO)

Les prestataires intéressés par cet avis d’ appel d’offres peuvent retirer le DAO à la réception du bureau national de Plan International Guinée, sis au quartier Kipé, Résidence Matou, en face du Lycée Kipé ou par voie électronique en envoyant un email à l’adresse suivante : planguinea.services@plan-international.org du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et les vendredis de 9 heures à 12 heures jusqu’au 29 Mars 2022 à 17h00 de façon gratuite .

Le courriel doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

Nom de la compagnie

Le sigle du cabinet (si applicable)

L’adresse physique

L’adresse email

Nom et Prénom du responsable

Numéro de téléphone

DATE DE DEPOT DES SOUMISSIONS

Les offres complètes rédigées en langue française, seront déposées sous-pli fermé avec copie électronique au Bureau National de Plan International Guinée à Conakry, quartier Kipé, en face du Lycée Kipé, Résidence Matou ou dans nos bureaux de terrain Coyah, Kissidougou et Macenta au plus tard le 05 Avril 2022 à 17 heures précises.

Il est entendu que toute offre transmise à la Réception de Plan International Guinée après le délai de dépôt des offres ne sera pas prise en compte.

Pour Plan International Guinée

______________

Médard OUINSAVI

Directeur pays Adjoint Chargé des Opérations

Date : …………………