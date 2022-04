Plan International Guinée lance un avis d’appel d’offre national pour l’acquisition de kits de dignité

N°019-AAON-CHAMP/ADM/TB-VIH/CO/FY22

OBJET

Plan International est une organisation humanitaire et de développement, indépendante qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles et qui place la sauvegarde de la sécurité et la protection des enfants et des jeunes au centre de ses préoccupations.

Dans la stratégie de mise en œuvre du projet Championne financé par l’Agence Française de développement (AFD), Plan International Guinée, cherche à acquérir des Kits de dignité.

Cet avis d’appel d’offre s’adresse à toutes les entreprises de droits guinéen spécialisées dans le domaine de l’approvisionnement de kits de dignités ou de commerce général en République de Guinée.

RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Les prestataires intéressés par cet appel d’offre peuvent retirer le dossier d’appel d’offre à la réception de Plan International Guinée sise à Kipé en Face du Lycée – Résidence Matou ou par voie électronique en envoyant un email à l’adresse suivante : planguinea.services@plan-international.org du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et les vendredis de 9 heures à 12 heures.

Le courriel doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

Nom de l’Entreprise

Le sigle de l’Entreprise (si applicable)

L’adresse physique

L’adresse email

Nom et Prénom du responsable

Numéro de téléphone

DATE DE DEPOT DES SOUMISSIONS

Les offres complètes rédigées en langue française, seront déposées sous-pli fermé au Bureau de Plan International Guinée au plus tard le Mardi 10 Mai 2022 à 16 heures précises.

Il est entendu que toute offre transmise à la Réception de Plan International Guinée après le délai de dépôt des offres ne sera pas prise en compte.

Pour Plan International Guinée

___________________________

Médard OUINSAVI

Directeur pays Adjoint Chargé des Opérations

Date : …………………