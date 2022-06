Plan Guinée recrute pour les postes de Chef de Projet, de Spécialiste suivi-Evaluation, de comptable

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs

universels des adolescents vulnérables en Afrique de l’Ouest (PSSRA)

Référence : PL-G-012/PROG/FY22

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs universels des adolescents vulnérables en Afrique de l’Ouest (PSSRA), Plan International Guinée lance par le présent avis des appels à candidatures pour le recrutement des positions de :

1) Chef de Projet

2) Spécialiste Suivi – Evaluation

3) Comptable

Vous trouverez au-dessous de chaque position un lien pour accéder à l’offre détaillée :

Chef de Projet

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=43777&company=PlanInt&st=6A2DBEC51B25CC87EBCB4CAB55894BAA3667BA0C

Spécialiste Suivi-Evalauation

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=43778&company=PlanInt&st=CABBCAE5B96F455796F1B341AF67116A8C70F63D

Comptable

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=43779&company=PlanInt&st=0C7644A68283B18F5E6D77121310562BBD76FC37

I. A Propos de Plan Guinée

Plan International est une organisation indépendante de développement et d’aide humanitaire qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité des filles.

Nous croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Mais cela est souvent influencé par la pauvreté, la violence, l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les plus touchées.

En travaillant avec les enfants, les jeunes, nos sympathisants et nos partenaires, nous luttons pour un monde juste, s’attaquant aux causes profondes des défis auxquels sont confrontées les filles et tous les enfants vulnérables.

Nous soutenons les droits de l’enfant depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Et nous permettons aux enfants de se préparer et de réagir aux crises et à l’adversité. Nous pilotons les changements de pratiques et de politiques au niveau local, national et mondial en utilisant notre portée, notre expérience et nos connaissances.

Nous construisons de puissants partenariats pour les enfants depuis plus de 80 ans et sommes maintenant actifs dans plus de 70 pays.

II. Procédure de candidature :

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de se connecter directement sur le lien au-dessous de la position qui les intéresse pour accéder à l’offre détaillée et postuler directement en ligne au plus tard le 25 juin 2022.

Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :

ü Un Curriculum Vitae détaillé comprenant : la nationalité, la mention du ou des diplômes académiques, le domaine de spécialité, le nombre d’année d’expérience dans le domaine, …

ü Une lettre de motivation

ü Un extrait du casier judiciaire datant des trois (3) derniers mois

ü Vos trois dernières références professionnelles (téléphones et adresses électroniques)

ü Les copies certifiées des diplômes et certificats de travail

ü Un Certificat d’aptitude médicale délivré par la médecine du travail

Aucune candidature papier ne sera recevable.