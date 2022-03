Plan Guinée lance un appel d’offre national pour la réalisation des travaux de rénovation des infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de N’Zérékoré

Avis d’appel d’offre national pour la réalisation des travaux de rénovation des infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de N’Zérékoré

N°015-AAON-PL/G/PIIA/MACENTA/FY22

Objet

Plan International est une organisation humanitaire et de développement, indépendante qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles et qui place la sauvegarde de la sécurité et la protection des enfants et des jeunes au centre de ses préoccupations.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, Plan International Guinée, prévoit des travaux de rénovation des infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de N’Zérékoré.

Cet Avis d’Appel d’Offre reparti en deux (2) lots a pour objet :

Lot 1 : les travaux de construction, de rénovation des bâtiments de l’école primaire nona1, de réalisation d’un forage communautaire et la construction d’un bloc de latrine au poste de sante de Nona, Préfecture de N’Nzérékoré ;

Lot 2 : La construction des blocs de latrines de deux (02) et trois (03) cabines dans les deux (02) écoles primaires du centre Zebelatogba I et Zebelatogba II de Macenta.

Cet avis d’appel d’offre est ouvert à toutes les entreprises de construction de Bâtiment et Travaux Publics (BTP), de droits guinéens et qui ne sont pas frappées par des interdictions par les services du gouvernement de la République de Guinée ou par un quelconque partenaire au développement (ONG internationales, Agences des Nations Unies…) suite à des prestations de services de performance insuffisante ou des comportements contraires aux principes de ces institutions respectives.

RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Les prestataires intéressés par cet appel d’offre peuvent retirer le dossier d’appel d’offre par voie électronique en envoyant un email à l’adresse suivante : planguinea.services@plan-international.org ou sur support physique à l’un des dix bureaux dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et les vendredis de 9 heures à 12 heures.

Le courriel doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

Nom de l’Entreprise

Le sigle de l’Entreprise (si applicable)

L’adresse physique

L’adresse email

Nom et Prénom du responsable

Numéro de téléphone

DATE DE DEPOT DES SOUMISSIONS

Les offres complètes rédigées en langue française, seront déposées sous-pli fermé au Bureau de Plan International Guinée au plus tard le vendredi 29 Mars 2022 à 17 heures précises.

Il est entendu que toute offre transmise à la Réception de Plan International Guinée après le délai de dépôt des offres ne sera pas prise en compte.

Pour Plan International Guinée

___________________________

Médard OUINSAVI

Directeur pays Adjoint Chargé des Opérations

Date : …………………