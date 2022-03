Pénurie de viande et manif des bouchers à Siguiri: les vraies raisons d’une situation explosive

C’est suite au blocage des convois de leur bétail à la frontière guinéo-malienne de Kourémalé depuis quelques jours que les bouchers de Siguiri ont manifesté ce samedi 5 mars devant la résidence du préfet.

Selon Aboubacar Doumbouya, le porte-parole des bouchers frondeurs, c’est une manière pour eux d’interpeller les autorités locales sur la situation qui prévaut au niveau de leur corporation et qui a conduit à la crise de viande sur le marché.

« Nos convois de bétail sont bloqués à Kourémalé depuis une semaine. Nous avons mené des démarches mais, aucune solution n’a été trouvée. Donc, nous sommes venus pour que le préfet trouve une solution. Cela fait des jours qu’il y a une crise de viande à Siguiri. Je rappelle qu’il y a des années que nous faisons cette transaction. Mais si cette fois-ci, on nous bloque et si le bétail ne rentre pas, cela va avoir des répercussions sur les abattoirs et les bouchers », a-t-il expliqué.

A en croire une source proche du dossier, le blocage de ce convoi de bétail serait dû à la menace terroriste qui prévaut le long de la frontière guinéo-malienne.

Par ailleurs, Lanceï Kéita, le chef-protocole du préfet a promis aux manifestants de faire un compte-rendu fidèle au préfet N’famara Oularé sur la situation afin qu’une solution soit trouvée.

« Je vais informer le préfet et acceptez de rentrer chez vous. Je vais lui faire un compte-rendu et je suis sûr que vous serez appelés dans les jours à venir. »

Un appel qui semble avoir été entendu dans les rangs des bouchers en acceptant juste après de décamper. Tout en promettant de remettre ça dès le lundi si la situation n’évoluait pas conformément à leur attente.