Pêche : le port de Fassa dans un état délabré

Comme chaque année, ils se voyaient contraints de débarrasser le débarcadère des ordures par leurs propres moyens parce qu’il y a un manque d’accompagnement.

Plus de la moitié des pêcheurs ont migré vers d’autres ports et d’autres dans d’autres domaines, déplore Soryba Camara avant d’interpeller l’État : « On n’a pas de matériels d’assainissement. Si on en avait, on pouvait peut-être pêcher un peu plus que ça. Si l’Etat nous venait en aide cela serait une bonne chose. On a nettoyé mais impossible. Si tu viens ici quand il pleut tu seras déçu », a-t-il indiqué.

Dans les temps, plus d’une centaine de personnes vivaient de la pêche et du commerce qu’ils exerçaient sur ce port. Mais aujourd’hui, ils sont obligés de s’approvisionner dans d’autres ports afin de continuer leur commerce malgré la différence de prix. Pour Mabinty Soumah vendeuse de poissons : « avant, je prenais à bas prix des poissons ici mais depuis on en gagne plus je suis obligée d’aller au port de boulbinet parfois pour m’approvisionner. Ce qui coûte extrêmement cher. Les poissons ici quand on pêche, c’est presque pourri avec les produits toxiques. Impossible de les revendre », dit-elle.

Pour les pêcheurs, ce port qui était autrefois adulé tend vers la disparition si rien n’est fait.