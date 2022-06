Panneaux de signalisation made in Mamou, une prouesse des étudiants de l’IST

Après la conception du kit automatique de lavage des mains, les étudiants du département instrumentation et mesures physiques de l’Institut supérieur de technologie de Mamou, viennent de mettre au point des panneaux lumineux de signalisation pour réguler le trafic routier.

Installés hier nuit dernière au grand carrefour de Luna, au cœur de la ville, ces panneaux depuis ce samedi 4 juin y régulent les circulations automobile et piétonne.

Interrogé, Mohamed Salifou Camara, inventeur et enseignant chercheur décrit les différentes évolutions du processus, depuis la genèse jusqu’à l’aboutissement actuel. ‘’Auparavant, nous avons eu à fabriquer ce prototype à l’Institut. Maintenant, on a quitté cette étape pour le modèle concret. Ces feux fonctionnent sous forme hybride. Nous avons un système solaire qui est couplé au réseau électrique de EGD. Dès qu’il y a interruption du courant de l’EDG, automatiquement, le réseau solaire prend le relai. Aussi, nous avons développé une application que nous allons mettre à la disposition des policiers qui peuvent changer la fonctionnalité des feux. Si par exemple, il y’a un cortège qui passe, le policier à travers l’application appuie sur un bouton et tous les feux seront au rouge », a-t-il expliqué l’inventeur Mamadou Salifou Camara.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow salue l’initiative et fait des promesses aux inventeurs : « c’est un dispositif qui va permettre de réguler le trafic entre les piétons et les véhicules. Nous allons accompagner les concepteurs en passant des commandes pour d’autres villes.«

Dr son côté, Dr Diaka Sidibé, la ministre de l’Enseignement supérieur, très dithyrambique envers l’inventeur, ses étudiants et son institut, se réjouit des résultats déjà engrangés : » nous sommes très honorés de voir aujourd’hui que notre pool technologique qui est l’IST de Mamou est en train de faire de belles innovations avec l’appui des enseignants et des étudiants. Il faut dire que l’innovation est au cœur des programmes et projets que nous engageons dans nos Institutions.’’

Plusieurs autres inventions sont à l’actif des étudiants de cette Institution d’enseignement supérieur. Ce sont :

Un système de protection contre les surtensions : pour éviter les incendies dans les bâtiments.

Un système d’arrosage automatique

Un Automate programmable industriel : celui-ci peut être une pompe qui remplit une cuve. Si la cuve est remplie, un capteur de niveau installé sur cette cuve va envoyer l’information au niveau de l’automate qui, à son tour, va donner l’ordre à la pompe de s’arrêter pour ne pas qu’il y est déversement.

Un Détecteur de proximité : cet appareil peut être utilisé dans un milieu pour empêcher un voleur d’y entrer.

Un Émetteur FM

Un système de gestion d’une alimentation hybride : pour éviter la coupure du courant électrique dans un bâtiment,

Un panneau électronique de changement de joueurs

Une couveuse électrique et une couveuse solaire qui produisent des poussins.

Le journal lumineux ;

Système d’alimentation sans interruption : un système capable de fournir de l’électricité à un bâtiment en l’absence du courant électrique de l’EDG.

Un incubateur pour la culture bactérienne dans les laboratoires d’analyses et de recherches biomédicales.