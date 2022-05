Ouverture prochaine des FabLabs pour accompagner les jeunes vers les métiers du numérique (Communiqué)

Communiqué de presse

Conakry, le 3 Mai 2022

Suite à la signature en Décembre 2021 d’un protocole avec la Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la Fondation Orange Guinée annonce l’ouverture très prochaine de deux FabLabs en Guinée.

Pour rappel, la Fondation Orange Guinée s’est inscrite dans une démarche visant contribuer à la vulgarisation de l’apprentissage via la numérique par des programmes dont celui des FabLabs dans lesquels elle entend favoriser l’autonomie, l’employabilité et aider à l’insertion des jeunes (sortis du système scolaire, en recherche d’emploi) en leur offrant un levier pour leur projet professionnel

Ainsi, à travers ces FabLabs, les jeunes pourront comprendre et s’approprier les technologies numériques dans un mode original, collaboratif et ce grâce au mode d’apprentissage basé sur le faire et le partage, des leviers puissants pour la confiance et l’estime de soi. Le prototypage de projet collectif rendant l’action concrète, donne du sens et permet d’être acteur d’un monde durable.

Très prochainement, deux FabLabs seront ouverts à Conakry :

SanKuLab en partenariat avec l’incubateur Ose Ton Emploi

FabLab ODC en partenariat avec Agence Universitaire de la Francophonie

A travers ces deux partenaires, il s’agit donc pour la Fondation Orange Guinée de favoriser l’émergence de talents, encourager et multiplier les opportunités pour la jeunesse guinéenne de se former aux métiers de demain et ce , en s’appuyant sur une expertise en la matière.

L’ouverture de ces FabLabs confirment la dynamique dans laquelle s’inscrivent à la fois la FOG mais aussi ses partenaires , AUF et Ose Ton Emploi : construire un écosystème durable dans lequel chacun a un rôle à jouer pour garantir l’expertise des jeunes et contribuer au développement humain.

Pour en savoir plus sur ce programme et suivre l’actualité des formations offertes via le numériques, rendez-vous sur le site de la Fondation Orange Guinée

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Ecoles Numériques, Maisons Digitales , les Village Orange ou encore SuperCodeurs touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 , 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits et sur son nouveau programme destiné au 3ème âge, plus de 2100 personnes ont été sensibilisées au diabète et/ou hypertension artérielle avec 1.775 bénéficiant d’une prise en charge. Plus d’information sur ici Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com