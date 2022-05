Ousmane Gaoual: pourquoi le col. Doumbouya n’a pris part au Conseil des ministres à N’Zérékoré

Le traditionnel Conseil des ministres s’est effectivement tenu ce jeudi 26 mai 2022 à N’Zérékoré dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture. Le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a présidé ce conseil par visioconférence.

Au sortir de la salle, Ousmane Gaoual DIALLO, porte-parole du Gouvernement, a expliqué les thématiques débattues lors de ce Conseil des ministres qui s’est tenu pour la première fois en dehors de Conakry, la capitale : « Les thématiques ont été abordées de la même manière qu’on les aborde à Conakry. Il y avait trois sujets aujourd’hui qui concernaient les personnes vulnérables, une communication qui concernait le ministre des Affaires étrangères et une qui concernait les Infrastructures. Ensuite il y a eu la communication du Président de la République et celle du Premier ministre qui a fait le résumé du constat qu’il a fait de son parcours quand il venait dans la région de N’Zérékoré. C’est un Conseil des ministres classiques. Et puis des décisions ont été prises. »

Sur les raisons de l’absence du Président de la Transition à N’Zérékoré, le porte-parole du Gouvernement invoque des obligations du Colonel Doumbouya à Conakry : « Vous savez, le Président de la République ne peut pas se déplacer à sa guise. Il a des obligations. D’ailleurs d’autres ministres ne sont pas là aujourd’hui. Le ministre de l’Énergie a rebroussé chemin, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale parce que des obligations les attendent à Conakry. Ce n’est pas facile que tout le monde parte en déplacement en même temps. Mais il faut saluer quand même cette réussite du Conseil des ministres en dehors de Conakry. »

Après le Conseil des ministres, les membres du Gouvernement et le Premier ministre sont allés à la tribune de la place des Martyrs pour échanger avec les populations de N’Zérékoré. En ce moment même (13h02), c’est le maire de la ville qui lit son discours de bienvenue.

De notre envoyé spécial, Alhassane Bah depuis N’Zérékoré pour Guinéenews