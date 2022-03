Oumar Sampil, Sg/FGB sur leur crise: «on ne peut rien si le problème est autre que sportif»

Jeudi 17 mars, lors d’une rencontre avec les fédérations sportives, le ministre Lansana Béa Diallo a appelé les fédérations « en crise » à lui faire des propositions de solution. En réaction, Oumar Sampil, secrétaire général de la FGBB (Fédération Guinéenne de Basketball) qui répondait à une question de Guinéenews, a indiqué que la Fédération a toujours ouvert la porte aux dissidents.

« Les dissidents, on les a toujours invités ; on leur a toujours ouvert la porte. On leur a fait trois propositions très concrètes : on a permis aux membres statutaires dissidents de réintégrer la fédération, on a permis l’intégration de nouveaux clubs dans les compétitions de la fédération et on a permis aux membres dissidents et aux nouveaux membres d’accéder à tous les postes nominatifs au sein des commissions… », a indiqué Sampil à Guinéenews. Et de terminer par : « mais, on ne peut rien faire si le problème est autre sportif.»

Ce vendredi, un communiqué de la Fédération est venu renchérir les propos du secrétaire général. « Suite aux fausses informations et aux allégations mensongères, la Fédération Guinéenne de Basketball confirme ce jour (17 mars) avoir entrepris des actions de conciliation concernant les membres statutaires dissidents de la FGBB suite à la demande bienveillante de Mr. Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Guinée », lit-on dans le communiqué dont une copie est parvenue à Guinéenews.

En dépit de tout, Sakoba Keita et son équipe espèrent que les prochaines rencontres avec les autorités sportives du pays marqueront « une issue constructive définitive dans le rassemblement, l’unité et la réconciliation ».