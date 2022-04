OHADA : l’avocat guinéen Joachim Gbilimou nommé juge à la CCJA

Éminent avocat guinéen, connu surtout pour la défense des intérêts de l’Etat dans plusieurs dossiers, Me Joachim Gbilimou vient d’être nommé de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Sa nomination est intervenue après délibérations de la 52ème session du Conseil des ministres de l’OHADA tenue à Niamey du 14 au 15 avril. Sur 12 candidats pour 5 postes, il a été classé premier.

« Ma vocation a toujours été d’être au service du droit. En tant qu’Avocat j’œuvre quotidiennement pour la bonne application du droit et, désormais, en tant que juge, je suis appelé à appliquer ce droit au cas par cas, en toute indépendance pour consolider la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Ohada qui sert de Cour suprême commune à tous les 17 États membres dont la Guinée, dans le domaine du droit des affaires », a-t-il confié ce samedi, à Guinéenews. Et d’ajouter : « je veux apporter ma modeste contribution de praticien à notre Cour Commune de Justice dans le cadre de l’harmonisation des textes et des pratiques au sein de l’Ohada au moyen de l’interprétation.»

Il faut indiquer que les juges de la CCJA sont élus pour un mandat de 7 ans non renouvelable.

Défenseur des intérêts de l’Etat sous Alpha Condé, il était depuis le 5 septembre 2021 dans plusieurs dossiers qui opposent des dignitaires du régime déchu au nouveau pouvoir.