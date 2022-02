N’Zérékoré : Pose de première pierre PASA 2 – EF à Orémaï

La cheffe d’équipe Economie Santé de la DUE Guinée entourée de plusieurs cadres du système de santé et des partenaires ont procédé ce 16 Février 2022, à la pose de première pierre des 15 infrastructures sanitaires prévues dans PASA 2 à Orémaï, dans la préfecture de Macenta.

Prenant d’abord la parole lors de cette cérémonie, Dr Pépé BILIVOGUI Inspecteur Régional de la Santé de N’Zérékoré s’est exprimé en ces termes « C’est un grand plaisir de me retrouver aujourd’hui à Orémaï à vos côtés pour la pose de la première pierre du centre de santé dans le cadre du Programme d’Appui au Système de Santé (PASA2). Ce programme financé par l’Union européenne, de l’Allemagne et de la France témoigne de l’engagement de l’équipe Europe aux côtés des autorités sanitaires guinéennes, en faveur du renforcement du système de santé de la Guinée ».

L’Union européenne étant un partenaire de la Guinée depuis plusieurs décennies, elle a financé de nombreux projets dans le secteur de la santé en Guinée, pour plus de 100 millions d’euros. Ces projets concernent entre autre les infrastructures, le renforcement des capacités sanitaires, l’achat des équipements et médicaments, l’appui à la riposte aux épidémies.

La cheffe d’équipe de la DUE a tenu à remercier le Ministère de la Santé, Expertise France et en particulier l’ensemble des acteurs de la communauté pour leur implication dans la conception du projet du début à la fin : le maire, les associations de jeunes et de femmes, les sages du village ainsi que le chef de centre et ses « équipes ».

Elle saisit l’occasion pour souligner l’importance d’un suivi régulier des travaux et de l’engagement de chacun, des autorités nationales et régionales, des DRS et DPS, ainsi que les autorités locales de santé et des représentants des collectivités locales pour assurer une mise en œuvre rapide des travaux.

Avant de terminer, Madame Jurate SMALSKYTE a solennellement réitéré l’engagement de l’Union européenne à accompagner les initiatives de renforcement du système de santé et a souhaité plein succès à ce programme pour une meilleure santé de la population de la Guinée.

Elle enfin remercié Monsieur le Préfet pour sa présence à la cérémonie et tous ceux qui ont été impliqués dans son organisation » conclura-t-elle.