N’Zérékoré : des travailleurs de la SOGUIPAH condamnés à six mois de prison assortis de sursis

Plusieurs travailleurs de la Société de Palmiers à Huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) visés par une plainte de ladite société à travers son directeur général Michel Bémy et son comptable N’Gna Gamy ont été condamnés ce jeudi 07 avril 2022 par le tribunal de première instance de N’Zérékoré.

Ils étaient accusés pour des faits de menaces, d’injures publiques, de participation à un attroupement délictueux non-armés et de trouble à l’ordre public. Mais ils ont tous niés ces accusations portées contre eux.

Par ailleurs, deux chefs d’accusation ont été retenus contre 20 personnes. Il s’agit du trouble à l’ordre public et la participation à un attroupement délictueux non armé. Le nommé Daouda Camara a, quant à lui, été relaxé pour délits non constitué.

Les 20 personnes ont été donc condamnées, le tribunal de première instance de N’Zérékoré, à six mois de prison avec sursis et au payement d’un franc symbolique à Michel Bémy, actuel directeur général de la SOGUIPAH.

Au sortir de l’audience, les avocats des deux parties et le procureur près le tribunal de première instance de N’Zérékoré ont dit être satisfaits de la décision du tribunal.

Faut-il rappeler que les prévenus ont été interpelés samedi 26 mars dernier alors qu’ils manifestaient pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans la zone de la SOGUIPAH à Diécké.