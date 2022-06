N’Zérékoré : Célébration de la journée internationale des Villages SOS

La cour de SOS Village d’enfant, sise au quartier Boma dans la commune rurale de Samoé a servi de cadre à la tenue de la célébration de journée internationale des villages SOS, ce jeudi 23 juin 2022.

Prenant la parole monsieur Moriba Camara, Coordinateur regional du village d’enfant SOS, a tout d’abord remercie l’ensemble des partenaires qui depuis plusieurs années ont contribué à la réussite des activités en ces termes « la célébration de cette journée par le village d’enfant SOS, est la consécration des efforts louables déployés en faveur des enfants se trouvent dans des situations difficiles depuis plusieurs années. C’est pourquoi nous vous remercions et nous vous demandons de continuer dans cette dynamique, afin de donner la chance à certains jeunes. Et au nom du Directeur National et de tous les collègues ici présents et d’ailleurs nous vous souhaitons les bienvenues et un agréable séjour dans la cour du village SOS de N’Zérékoré »

Après avoir, rappeler l’historique de la création du village d’enfant SOS en Autriche en 1949, Monsieur Abdoul Rahamane Diallo Manger du Village d’enfants au niveau de la région forestière, a tenu à souligner « nous évoluons pour la promotion des droits des enfants conformément aux conventions et traités. En plus nous intervenons dans 3 domaines à savoir : la prise en charge alternative ou remplacement ; le renforcement de la famille et enfin le plaidoyer. SOS village d’Enfants de N’Zérékoré accompagne 86 participants dont 48 filles (soit 56%) parmi eux 63 vivent au site/village et 23 autres repartis à travers le pays, dans leurs familles d’origines dont 13 filles au compte du programme de prise en charge Alternative et 157 familles avec 742 enfants, 55 AVE&C, 11 CLEF, 3 Clubs d’Enfants et 1 Réseau de Structures d’Enfants au compte du programme d’accompagnement des communauté pour la protection des enfants ( PACOPE-SPE) C’est pourquoi notre slogan est « La chaleur d’un foyer pour chaque enfant » dira-t-il.

Très satisfait de sa prise en charge depuis 5 ans Koto Pauline Kolié, dit « grâce à SOS, je suis en train d’étudier. Sinon ma situation familiale ne me permet pas de prendre en charge ma scolarité. Je remercie SOS, et j’appelle aux donateurs de continuer leurs bonnes œuvres afin de sauver les enfants en situation difficiles »

Moriba Albert Delamou, maire de la commune urbaine de N’Zérékoré précise « c’est n’est pas une première, l’année dernière nous étions encore là pour les mêmes causes et à l’initiative du village d’enfant SOS. C’est pour vous dire que les résultats obtenus par SOS, passe de tout commentaire. Car s’occuper de la prise en charge des enfants en situation difficile, c’est de préparer l’homme de demain, que notre pays a besoin »

« Nous disons grand merci à SOS, village d’enfant de N’Zérékoré, pour tout le soutien qu’ils accordent aux enfants dans le cadre de la prise en charge des enfants, gaz de tout épanouissement » dira Alseny Camara, préfet de N’Zérékoré.

A noter que des pas de danses aux rythmes de la Forêt, ont ponctué cet événement qui a connu une forte mobilisation des populations.