Nabayagate: la décision concernant l’ex-DAF Evelyne Fola Mansaré attendue ce mardi (avocat)

En prison depuis plus d’un mois pour complicité de détournement de plus de 200 milliards GNF, l’ancienne cheffe de la Division des affaires financières a vu son dossier s’inviter à la conférence de presse animée par le pool d’avocats des anciens membres du gouvernement Kassory, ce vendredi 8 avril 2022, à la Cour d’appel de Conakry.

A ce propos, Me Joachim Gbilimou, un des avocats du pool a tout d’abord indiqué ceci : « Ce qu’il faut relever, c’est que cette dame, par rapport au dossier communément appelé Dossier Nabaya qui était au TPI de Kaloum, a été placée sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge d’instruction. En raison de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le dossier a été transmis à cette Cour. La procédure voudrait que le dossier soit pris en l’état au niveau où il se trouvait au TPI de Kaloum ».

De l’avis du conférencier, dès lors que dame Fola Mansaré a été placée sous contrôle judiciaire, ce statut devait continuer devant cette Cour. « Malheureusement, sans que l’ordonnance n’ait été rapportée ou rétractée, on a entrepris une nouvelle ordonnance la plaçant en détention préventive. Nous nous sommes élevés contre cette pratique-là. Et un appel a été relevé devant la Chambre d’instruction qui a ordonné sa mise en liberté », a expliqué Me Gbilimou.

Et de conclure : « Le Procureur spécial, nonobstant le fait que cette décision n’ait pas fait [l’objet] de recours, a formulé un pourvoi devant la Cour suprême. La Cour suprême, à ce jour, a siégé. Et l’affaire est mise en délibéré. La décision est attendue pour mardi prochain ».