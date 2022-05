Musique : One Time annonce la sortie de son premier album à travers un spectacle ce samedi 

Le concert dédicace du premier album de One Time se tiendra ce samedi 7 mai au stade Général Lansana Conté, sis à Nongo, dans la commune de Ratoma. En prélude à cette manifestation, la structure managériale de l’artiste a animé une conférence de presse ce jeudi pour non seulement annoncer les couleurs de l’événement, mais aussi présenter l’album.

D’entrée, le journaliste Macka Traoré, par ailleurs manager de One Time, a dit que ce spectacle est l’aboutissement d’un gros labeur abattu dans l’ombre depuis plusieurs années. « Mais grâce à la patience de l’artiste, nous sommes heureux de vous annoncer que le concert dédicace est prévu pour ce 7 mai, ici même au stage Général Lansana Conté de Nongo ».

Prenant part à la conférence, Singleton est revenu sur l’historicité de ses rapports avec One Time qu’il dit avoir connu bien avant à travers sa musique avant de le découvrir physiquement et de poser ensemble sur un morceau il y a biens des ans.

« Et donc, assister au concert dédicace d’un ancien du game m’enchante à plus d’un titre », a confié Singleton.

Pour sa part, Lil Sacko du groupe Instinct Killers a exprimé toute sa joie d’être aux côtés de One Time pour savourer ses instants précieux consacrant la sortie de son premier album après plusieurs années dans le « ghetto ». D’où son invite à l’endroit du public pour une forte mobilisation autour de ce spectacle.

Prenant la parole, l’artiste, qui chante le quotidien vécu de ses concitoyens dans la cité, a présenté un album constitué d’un total de 20 titres, dont 5 bonus. Fruit de plus d’une décennie de labeur, l’album « N’tondi » sera donc dédicacé ce samedi 7 mai. Et son concepteur se réjouit de l’arrivée enfin de cet événement qu’il assimile d’ailleurs à l’arrivée d’un bébé au sein d’un couple après 10 ans de mariage.

Cette constance de Aboubacar Soumah alias One Time, son manager la situe à trois niveaux : respect mutuel entre l’artiste et sa structure manageriale, la patience de l’artiste, ainsi que l’amour que celui-ci éprouve pour la musique. Toute chose qui a fait dire à Macka Traoré que ce concert dédicace lui servira d’appui pour lancer un projet qu’il souhaite bénéfique pour la Culture guinéenne et la carrière de One Time.