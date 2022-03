Musique: à la rencontre de l’artiste non-voyant Abdoulaye Treach Sylla

Abdoulaye Treach est un artiste chanteur non-voyant. Quoique n’étant pas issu d’une famille d’artistes, il éprouvait une passion éblouie pour la musique qu’il a fini par embrasser. Est-ce par effet de destin ? Abdoulaye Sylla n’écarte pas cette hypothèse.

« Parce que nul n’échappe à son destin. Car, depuis très longtemps, j’ai été attiré par la musique et la danse », confie-t-il dans une interview exclusive à Guinéenews.

S’accomodant aux rythmes du moment, Treach combine plusieurs genres musicaux. Toute chose qui lui réussit bien. A titre illustratif, son premier album, sorti en 2017, est fait de Reggae, du Dancehall et du Rnb. L’album de 13 titres s’intitulait Allah nan fan, en guise reconnaissance à Dieu le Tout-puissant qui l’a aidé à se relever un tragique accident.

Eh oui ! Puisque le 8 février 2015, pour cause de jalousie, Treach déclare avoir perdu l’usage de ses yeux quand une femme qu’il a légitimement épousée lui a fait asperger la soude caustique dans les yeux.

« Sous prétexte que j’étais trop aimé, elle a mis la soude caustique dans mes yeux, aux environs de 2H, avant de prendre la fuite », se souvient-il encore.

Aujourd’hui, l’artiste est porteur d’un projet qu’il qualifie lui-même de très ambitieux. « Depuis le début de l’année 2022, vous avez senti le signal. On vient de lancer la première bombe Wo kha lökhè nan to ; un morceau dédié aux femmes. Malgré que j’aie perdu l’usage de mes yeux à cause d’une femme, ce n’est pas à cause de celle-ci que je vais haïr toutes les femmes du monde. Pour moi, les femmes méritent d’être célébrées. C’est pourquoi je leur dédie ce morceau-là afin qu’il soit l’hymne national des prochains 8 mars », affiche Abdoulaye Treach comme ambition.

Aux dires de notre interlocuteur, ce morceau est également annonciateur des couleurs de son prochain album sur lequel il déclare avoir changé de feeling.

« Je reviens avec un album afro manding. C’est un album de 15 titres plus huit bonus. Le studio est à 95%. Il y a déjà deux clips qui sont disponibles ».

Treach est un tendre époux et père de merveilleux enfants tous issus au son deuxième mariage.

Cliquez sur ce lien suivre le clip Wokha lökhè nan to !