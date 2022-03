Miss world 2021: la représentante de la Guinée ne portera pas cette couronne

Prévue le 16 décembre dernier et reportée pour cause de COVID 19, ce mercredi 16 mars 2022 a eu lieu la finale de Miss monde 2021 à Porto Rico. Après être sélectionnée pour le top 40, la représentante de la Guinée Saran Bah ne sera malheureusement pas sélectionnée pour le top 12 afin de continuer la compétition et porter la couronne de Miss monde 2021.

Il faut ajouter qu’après plusieurs critiques au début de cette compétition, la Miss Saran Bah a su se démarquer selon plusieurs par son intelligence et sa détermination ce qui a emmené à avoir plus d’encouragement. Depuis, des messages de soutiens et d’encouragement de la part de plusieurs internautes y compris les artistes guinéens fusent de partout. Pour plusieurs être déjà dans le top 40 est déjà un trophée pour la Guinée.

Manamba Kanté, musienne : « Bravo Saran Bah on est fière de toi. Tu as dignement représentée notre chère Guinée avec fierté et beaucoup de courage. Rentre comme une reine chez toi nous t’aimons » .

Jupiter Davibe : « On est Fier de toi Saran Bah »

Il faut noter que pour le top 12, deux Africaines ont été sélectionnées à savoir celles de la Somalie et de la Côte d’ivoire.La Miss Côte d’ivoire a continué.

Mais pour cette 70e édition de Miss monde, c’est Karolina Bielawska, la représentante de la Pologne qui est élue.