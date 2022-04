Ministère de l’Information : Makèmè Bamba, Mame Diallo, Azoka, Ibrahima Koné et plusieurs hauts cadres nommés (décret)

Inspecteur général, Nestor Nètè Sovogui

Inspecteur général adjoint, Ismaël Fanta Traoré

Directeur général du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), Guealé Gbato Doré

Directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), Abou Moussa Camara, précédemment chef de la section suivie et évaluation des directions et services au ministère en charge des Investissements et de Partenariat Public Privé

Directeur national de la Communication et des Relations avec les Médias Privés, Djonta Diarra, précédemment Directrice générale adjointe du BSD au ministère de l’Information et de la Communication

Directeur national adjoint de la Communication et des Relations avec les Médias Privés, Boubacar Bah, journaliste administrateur général du site d’information guineedirect.com

Directeur national des services de diffusion, Nfa Ousmane Camara

Directeur national des services de diffusion, Moustapha Kouyaté

Directeur général du quotidien Horoya, Ibrahima Koné précédemment directeur général adjoint du quotidien Horoya en remplacement de Mamadi Wasco Keita admis à faire valoir ses droits à la retraite

Directrice générale adjointe du quotidien Horoya, Mame Randatou Diallo, précédemment conseillère technique au ministère de l’Information et de la Communication

Directrice générale de la radio rurale de Guinée, Makémè Bamba, consultante, journaliste à la RTG

Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée, Ibrahima Sory Cissé, enseignant chercheur, consultant en radio communautaire en remplacement de Morlaye Camara, appelé à d’autres fonctions

Directeur général du centre de formation et de perfectionnement en technique de l’information et de la communication, Abdoulaye Djibril Diallo

Directeur général adjoint du centre de formation et de perfectionnement en technique de l’information et de la communication, Hadiatou Yaya Sall, journaliste formatrice, précédemment consultante en communication chez Enabel, coordinatrice nationale des femmes journalistes de Guinée

Directeur général de l’Institut National de l’Audio-Visuel, Kader Keita

Directeur général adjoint de l’Institut National de l’Audio-Visuel, Ibrahima Sory Sylla, analyste informatique en France

Directeur général de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP), François Mara, précédemment Directeur général adjoint de l’AGP

Directrice générale adjointe de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP), Fatoumata Diaraye Diallo, précédemment journaliste chez Guinée Buzz

Directeur général du fonds de développement des médias, Souleymane Bah, précédemment planificateur financier au Québec

Directrice générale adjointe du fonds de développement des médias, Françoise Koulémou précédemment responsable commerciale chez NSIA Assurance

Directeur régional de l’information et de la communication de Kindia, Morlaye Camara, précédemment Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée

Directeur régional de l’information et de la communication Labé, Kadiatou Diallo, précédemment directrice exécutive de l’ONG Agir pour le Droit Féminin (ADF) à Labé.

Directeur régional de l’information et de la communication de Kankan, Mamadi Doumbouya journaliste précédemment en service au ministère des Mines et de la Géologie

Directeur régional de l’information et de la communication de Nzérékoré, Réné Zézé Sagno, précédemment chef de la station de la radio rurale de Macenta