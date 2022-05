Milo FC :  le coach Mamadouba Gaucher en rupture de ban avec le club

A quelques semaines de la fin de son contrat, Mamadouba Gaucher Sylla a décidé de quitter le banc du Milo FC de Kankan. La nouvelle qui circulait tard dans la nuit sur les réseaux sociaux nous a été confirmée par lui-même dans la matinée de ce lundi 9 mai.

Depuis Kindia, sa ville natale, le technicien nous a invoqués des raisons personnelles pour justifier cette décision. « Je suis arrivé presque en fin de contrat et je ne souhaite pas le renouveler. Car, je veux me reposer pour des raisons personnelles, j’ai donc préféré partir. Sinon qu’il n’y a rien d’autre en dehors des raisons personnelles. J’ai été bien entretenu et choyé par la population de Nabaya durant tout le temps que j’ai passé en tant qu’entraineur de cette équipe. Mais la vie est faite ainsi. Donc, les raisons de mon départ sont strictement personnelles. Je veux me consacrer à ma famille », a déclaré l’entraineur démissionnaire.

Du côté des responsables du club préfectoral de Kankan, la réaction ne s’est pas fait attendre. Le responsable chargé de la communication du club, Mory Sidibé dit regretter ce départ du technicien, tout en dénonçant son choix qu’il qualifie ‘’d’unilatéral’’.

« C’est à notre grande surprise qu’il a décidé de partir alors même que la saison n’est pas complètement achevée. Il n’a pas informé le club. C’est un entraîneur qui nous tenait beaucoup à cœur. On l’a appelé et nous étions en contact avec lui mais, il est resté campé sur sa position. Comme nous sommes un club professionnel qui doit préparer sa prochaine campagne africaine, on a déjà déclenché, avec l’appui du président du club, la procédure de recrutement d’un nouvel entraîneur. Pour le moment, aucun nom n’est retenu, mais un technicien ivoirien a déjà exprimé son désir de remplacer Mamadouba Gaucher Sylla sur le banc », a-t-il confié.

Faut-il rappeler qu’en seulement 2 saisons, Mamadouba Gaucher Sylla a réussi l’exploit de tirer le Milo football club de Kankan de la ligue 2 avant de lui offrir une qualification pour la coupe de la confédération africaine.