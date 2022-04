Médias et circulation routière : quand un article de presse produit des effets au-delà des résultats escomptés  

C’est le cas de le dire. Le 13 avril dernier, votre quotidien en ligne guineenews.org a publié un article intitulé : Arrêt sur image, serait-ce de pollution délibérée qu’il s’agit ?

En résumé, il était question d’une citerne, stationnée depuis des années sur béquilles, quelque part à Kipé. Elle servait de cuve pour le stockage de produits pétroliers. Sa présence abusive en ces lieux en bordure de chaussée, a longtemps pollué l’environnement à cause des coulures de produits consécutives aux dépotages qui s’y effectuaient de temps à autre. Outre ces aspects, nous avions aussi fait remarquer que cette présence inopportune entraînait des problèmes d’ordre esthétique et de sécurité. En somme, il y a d’un côté, l’image que cette citerne imprime à l’endroit et de l’autre, les risques probables d’incendie que le produit stocké fait courir aux riverains en cas de choc violent ou d’étincelle ou flamme nue, pouvant venir de partout et de nulle part. De tout cela, il a été question dans cet article.

Pour tout dire, après sa publication, il ne nous est resté, comme à l’accoutumée, que la satisfaction du devoir accompli. Nous étions loin d’imaginer qu’il puisse produire des effets d’un tel niveau de célérité. Et c’est pourtant ce qui est arrivé.

Aux dires des riverains, dès après la parution de l’article, alors qu’ils vivaient le phénomène depuis des années, sans pouvoir le changer en quoi que ce soit, le propriétaire a immédiatement entrepris de dégager les lieux. Il a fait tracter la citerne pour la garer plus loin, dans un endroit éloigné et présentant moins de risques pour les riverains et la circulation routière. Il a pris soin de curer le sol et de le débarrasser des souillures dues aux écoulements répétés de produits visqueux et sombres qui le recouvraient. Il a même mis de la latérite par-dessus pour redonner de l’éclat à la surface. Un vrai changement, on vous dit ! Moins le nettoyage des ordures qui attend encore d’être fait.

Et tout le monde se réjouit de cette mutation heureuse opérée sur un citoyen, grâce à un article. De notre avis, ce personnage est à encourager pour avoir fait montre d’une bonne disposition d’esprit et d’un sens civique remarquable. Tout donne à croire qu’il n’a pas mesuré les conséquences de son acte et qu’il en a fait une meilleure lecture à travers guineenews.Org, qui contribue au développement du pays, par la bonne information proposée à ses lecteurs.