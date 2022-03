Médias Awards Guinée : voici les nominés pour la 2e édition

Le comité d’organisation de Médias Awards Guinée a dévoilé ce 15 mars 2022, la liste des nominés pour la 2e édition. Si l’année dernière il y a 65 nominés, cette fois le comité a retenu 163 candidatures. Il faut tout de même préciser que certains noms ont été sélectionnés par le comité d’organisation. La cérémonie, qui vise à célébrer les meilleurs hommes de médias dans différentes catégories, se tiendra le samedi 26 mars 2022 au Chapiteau du palais du peuple. Un vote pour les différents candidats sera ouvert à partir du jeudi 17 mars.

«Il faut retenir que cette année sera différente de l’année passée. A la première édition, vous avez constaté qu’on avait 67 nominés. Pour cette 2e édition, l’engouement qu’on a constaté, l’engagement, la ferveur qu’on a constaté autour de l’événement nous font comprendre que les journalistes et acteurs des médias guinéens accordent du sérieux à cet événement. Donc cette année, il y en aura 163 nominés comme pour dire que l’engouement est de taille » a indiqué Antoine Kourouma, commissaire général de Médias Awards Guinée, lors d’une conférence tenue ce 15 mars au siège de la structure à Lambanyi.

Plus loin, Antoine Kourouma revient sur les différentes catégories : « Vous avez quatre catégories: la catégorie audiovisuelle qui comporte 93 nominés; la catégorie presse en ligne/presse écrite qui comporte 32 nominés; Prix spéciaux qui comporte 31 nominés et la catégorie Grand prix où il y a 7 nominés retenus ».

Avant la cérémonie de distinction le 26 mars, il y aura l’ouverture du vote en ligne du 17 au 23 mars. Ensuite il y aura deux panels à l’université Koffi Annan de Guinée les 23 et 24 mars.

Parlant du programme, il a aussi donné quelques précisions. « Ces panels vont réunir des doyens de la presse, des autorités de ce pays. Vous aurez comme panéliste la ministre de l’Information et de la Communication, vous aurez le ministre Justin Morel Junior, on aura Akoumba Diallo, on aura également Aboubacar Yacine Diallo président de la Haute Autorité de la communication (HAC). Le 2e panel, qui se tiendra le 24 mars, sera animé par Justin Morel, la Directrice générale de l’ISIC de Kountia, Pr Zenab Barry, l’administrateur général délégué de Yètè Mali, Ismaël Condé et puis le doyen Alpha Kabinet Doumbouya », a-t-il ajouté.

Justin Morel Junior, président du comité d’organisation, rassure que tout se déroule de façon régulière : « Nous avançons doucement, mais de manière régulière dans la tradition de l’excellence, celle qui exige que l’expérience humaine, professionnelle soit reconnue, celle qui exige que dans la transparence nous puissions récompenser les meilleurs d’entre nous pour les célébrer vivants. »

