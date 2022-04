Me Béa, avocat de Diakaria et Oyé : « le procureur doit nous dire avec qui il a parlé du report… »

L’avocat Salifou Béavogui se montre très remonté contre le procureur de la CRIEF qui a indiqué dans une émission radiophonique que la réorientation du dossier des anciens ministres en information découle de la décision des avocats de reporter l’audience à ce 11 avril. Il a livré sa version des faits à Guinéenews :

» Moi je ne l’ai pas suivi. Mais il m’a été rapporté qu’il aurait dit qu’il voulait programmer le dossier pour le jeudi, mais c’est le collectif des avocats qui a demandé de reporter l’audience au lundi ( 11 avril) pour prendre connaissance du dossier. Et que comme l’audience n’a pas pu se tenir le jeudi (7 avril), il a décidé de respecter l’article 462 en réorientant le dossier en instruction. Je m’inscris en faux contre cette déclaration qui est une contre-vérité. En tant qu’avocat régulièrement constitué des ministres Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly, je n’ai discuté en aucun moment de la fixation de la date d’audience avec le procureur. Moi personnellement cette date m’a été imposée et je l’ai accepté parce qu’il ne me revient pas de fixer la date de l’audience. Peut-être qu’elle a été discutée avec les autres, mais moi elle m’a été imposée. Voilà ce qui s’est passé : nous sommes tous arrivés à la CRIEF (après la gendarmerie). Lorsque nous sommes arrivés, après les salutations d’usages, le procureur a demandé aux ministres Kassory, Diakaria et Oyé, et à leurs avocats, de se retirer momentanément dans une salle – ce qu’il faut savoir c’est que même s’ils sont poursuivis pour les mêmes faits, il n’y a pas encore jonction de procédure. Après le ministre Diané, on a appelé Diakaria. Après Diakaria on a appelé Oyé. Diakaria et Oyé ont été entendus séparément et après leurs auditions, ils ont été inculpés et on nous a tendu un procès-verbal de flagrant délit. Et on nous a dit l’audience c’est le lundi. On nous a ensuite dit que l’audience c’est le lundi. Alors on s’est retiré parce qu’on a constaté que la date de l’audience était déjà fixée. Si le procureur dit aujourd’hui que c’est le collectif qui a demandé de renvoyer l’audience au lundi, c’est incompréhensible. Intellectuellement, c’est affirmations qu’il ne faut pas faire. Le collectif ne se résume pas à deux ou trois avocats. C’est un groupe dans lequel chacun défend son client. Si le procureur dit que c’est le collectif qui a décidé du report de l’audience, qu’il nous dise alors avec qui il a discuté de cela. Moi en tout cas, cela fait 15 ans que je suis dans ce genre de dossier et je sais ce qu’il y a derrière. Je ne peux donc pas me permettre qu’on me dise l’audience est pour demain et que je demande le report. Je vais donc me rendre à la CRIEF s’il n’y a audience on en tirera les conséquences. «