Matoto : lancement de la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la méningite 

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV), a procédé au lancement officiel de la campagne nationale intégrée de vaccination contre la rougeole et la méningite, ce samedi 7 mai 2022.

C’est la mairie de Matoto qui a servi de cadre à cet effet, en présence des autorités administratives et communales, ainsi que des partenaires au développement.

Ladite campagne se tiendra du 9 au 14 mai et entend vacciner ‪2.519.711‬ enfants de 6 à 59 mois contre la rougeole sur l’ensemble du territoire national et ‪1.170.528‬ enfants de 1 à 7 ans contre la méningite dans 17 districts à haut risque.

Dans son discours de bienvenue, le Maire de la commune de Matoto a invité les acteurs impliqués, les élus locaux, les leaders religieux et communautaires ainsi que les chefs de ménage à la sensibilisation et à la mobilisation pour la bonne réussite de cette campagne de vaccination, « en vue de garantir la santé de nos enfants de 6 à 18 mois », a lancé Mamadouba Toss Camara.

De son côté, le Représentant de l’OMS à présenté la rougeole comme une maladie virale extrêmement contagieuse et qui, avant la généralisation de la vaccination, frappait pratiquement tous les enfants du monde.

« Elle est parmi les principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans la région africaine de l’OMS », a indiqué Dr Manengu Casimir, avant de lancer un appel à l’ensemble des acteurs, notamment les familles et les leaders communautaires pour mobiliser les cibles autour des équipes de vaccination.

Même appel fait à l’endroit des agents vaccinateurs auxquels il a demandé de vacciner chaque enfant et de veiller à la qualité de la vaccination. Aux autorités administratives, à la Société civile, au secteur privé et aux partenaires, le Représentant de l’OMS a sollicité le renforcement de leur engagement et leur soutien.

C’est la Cheffe de Cabinet du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne. Dans sa prise de parole, Mme Khaïté Sall a rappelé que du 9 au 14 mai 2022, ‪2.519.511‬ enfants âgés de 6 à 59 mois devront être vaccinés contre la rougeole sur toute l’étendue du territoire national. Tandis que ‪1.170.528‬ enfants âgés de 1 à 7 ans seront vaccinés contre la méningite dans dix-sept préfectures.

« Pour être performant, chaque district sanitaire devra pouvoir vacciner au moins 95% des enfants à la fin de cette campagne. Cela est une exigence de qualité et de performance des journées nationales de vaccination et constitue ainsi un contrat d’objectif entre la population guinéenne et nous », a déclaré Mme Khaïté Sall.

« A cet égard, poursuivra-t-elle, je lance un appel pressant aux agents vaccinateurs, aux mobilisateurs sociaux, aux superviseurs et à tous les acteurs impliqués dans cette riposte de faire preuve de responsabilité et d’engagement, en vue de conférer une parfaite réussite à cette campagne ».

La cérémonie a connu la prestation artistique et théâtrale pour sensibiliser la population autour du bienfait de la vaccination. Elle a également connu le passage de Mme Mama Millimono a expliqué à l’assistance comment elle veille au respect du calendrier vaccinal de son enfant en vue du bien-être de celui-ci.

Selon les documents parcourus par la Cheffe deCabinet du Ministère de la Santé, la Guinée fait partie des pays de la région africaine ayant de faibles couvertures vaccinales. Les différentes revues et enquêtes de couverture vaccinale ont corroboré ce faible taux.

En effet, selon les estimations de l’OMS et de l’UNICEF, la couverture vaccinale en vaccin anti rougeole n’a pas dépassé 45% au cours des cinq dernières années. La persistance de la flambée de la rougeole en est une conséquence.

Pour faire face aux épidémies récurrentes de rougeole, plusieurs activités de vaccination supplémentaires, ainsi que les ripostes ont été conduites. Cependant, la qualité de ces activités de vaccination supplémentaires n’a pas été jugée assez satisfaisante après les évaluations et n’ont pas permis d’interrompre les différentes flambées épidémiologiques.

Ainsi, à la semaine 12 de l’année 2022, plus de 13.574 femmes suspectes de rougeole, dont 298 cas confirmés au laboratoire, ont été recensées dans la quasi-totalité des districts sanitaires du pays, avec de multiples foyers épidémiques localisés.

Durant cette période, 68,5% des cas de rougeole ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans non vaccinés. Aussi, la Guinée est située dans la ceinture africaine de la méningite, donc, exposée à d’éventuelles flambées.