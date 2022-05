Mariage RPG-G58: l’UFDG tente de désamorcer l’ire de ses militants 

Ce samedi 14 mai, à l’occasion de l’assemblée du parti, le vice-président chargé des questions économiques, Kalémoudou Yansané, est revenu sur le suejt pour rassurer les militants de l’UFDG.

« L’Ufdg est un parti rassembleur, un parti de rassemblement. Nous sommes prêts à dialoguer même avec le diable si c’est pour l’unité de la Guinée, le bonheur des Guinéens. Heureusement que nous n’avons pas encore dialogué avec le diable. Nous sommes en train de parler avec des Guinéens, avec nos parents, nos amis, nos collaborateurs guinéens. Les décisions que l’Ufdg prend, nous devons rendre compte à personne si ce n’est à vous. Nous rendons des comptes aux militants de l’UFDG qui nous font confiance. Soyez rassurés que la Direction du parti peut se tromper mais elle ne va jamais vous trahir. Retenez une seule chose. Nous n’oublierons jamais les victimes de l’Ufdg. Il y a des victimes à Zogota, à Womey, à N’Zérékoré, à Conakry, à Galakpay. Ces victimes là ne seront véritablement réhabilitées que lorsque l’UFDG sera au pouvoir. On ne peut plus réveiller les morts, mais il faut les réhabiliter, il faut réparer le tort depuis 2009, l’affaire du stade du 28 septembre », a expliqué le vice-président de l’UFDG.

Plus loin, il soutient que son parti se battra par tous les moyens légaux pour arriver au pouvoir afin de rétablir les victimes et développer le pays: « L’Ufdg usera de tous les moyens légaux pour parvenir et rétablir les victimes dans leurs droits et amorcer notamment le développement du pays, rassembler les Guinéens. Nous continuons le rassemblement des filles et fils de Guinée qui ne sont pas d’accord sur des transitions trop longues. Ceux qui ont accepté des transition trop longues, nous allons essayer de les convaincre qu’ils ont tort. »

Sur l’interdiction des manifestations, Kalémoudou Yansané demande au CNRD a revenir à la raison: « Aujourd’hui nous constatons des dérives importantes. Nous sommes obligés, en tant que partenaire objectif, de les ramener à la raison. Mais si le CNRD lui-même qui a déclaré que les droits et les traités sont reconnus et le même CNRD prend un communiqué pour dire que les manifestations sont interdites, il y a une contradiction. Nous demandons au CNRD de revoir les lois et les copies qui prévoient le droit des manifestations pacifiques. L’UFDG n’a jamais été demandeur ou organisateur de manifestations violentes. Nous avons toujours demandé des manifestations pacifiques et nous continuons à demander les manifestations pacifiques lorsque tous les recours sont épuisés. Si les autorités refusent la manifestation nous garderons ces refus pour l’histoire».