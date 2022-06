La tension monte avant le début de la manifestation projetée par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) au 23 juin 2022. Dans un communiqué rendu public ce 21 juin, le FNDC accuse le CNRD de vouloir infiltrer cette manifestation pour commettre des actes répréhensibles.

« Dans la perspective de la manifestation citoyenne et pacifique prévue ce jeudi 23 juin 2022, la Coordination Nationale du FNDC a été informée, par ses sources, de l’organisation par la partie toxique de l’entourage du colonel Mamadi Doumbouya d’une contre-manifestation en opposition à celle du FNDC. La source nous informe que des t-shirts du FNDC confisqués par la Direction centrale de la police judiciaire le 16 juillet 2019, ont été sortis et retouchés chez un prestataire de service à Gbessia à l’effet d’habiller des militaires en civil pour infiltrer la marche du FNDC afin de commettre des actes de nature à ternir l’image du mouvement », a fait savoir le FNDC dans son communiqué, avant d’accuser le CNRD de distribuer de l’argent à des jeunes pour s’opposer à la manifestation du FNDC : « Selon la même source, la partie toxique de l’entourage du président du CNRD est en train de distribuer de l’argent à des milices constituées par le CNRD du kilomètre 36 à Matam pour qu’elles empêchent la manifestation du FNDC et pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la répression programmée de la marche. »

La plateforme dirigée par Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, affirme que le procureur général près la Cour d’appel de Conakry est mis à contribution dans ces démarches : « Le procureur général Charles Wright serait celui qui a reçu l’ordre du CNRD de formaliser ce sale boulot en cours d’exécution selon la même source. »

Le FNDC prévient que le CNRD sera responsable des événements qui en découleront : « La coordination nationale du FNDC prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les manœuvres en cours et prendra le CNRD pour responsable de tout ce qui adviendra. »