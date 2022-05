Mamou: un présumé cerveau des braquages se confie à Guinéenews

Activement recherché par les services de sécurité, Ibrahima Sow accusé d’être le cerveau du vol de bétail et des attaques à Mamou est sorti de sa cachette pour se confier à la rédaction locale de Guinéenews. Il profite de cette tribune pour rejeter toutes les accusations portées contre lui.

Ibrahima Sow, la trentaine, très confiant soutient qu’il est victime de diffamation de la part de ses voisins du village. » Celui qui me dénonce est contre moi depuis qu’il a incarcéré son jeune frère et que je me suis impliqué pour sa libération. Il s’acharne sur moi par tous les moyens. Le jour de la fusillade à Soya, moi j’étais malade et je suivais un traitement à Conakry« , s’est-il défendu.

Au sujet des véhicules saisis pendant les opérations de vol de bétail, Ibrahima précise: « Ces véhicules appartiennent à Ousmane qui est déjà arrêté. Il est très connu à Soya. Mon seul véhicule se trouve à Dounet. Je l’ai abandonné là-bas pour cause de panne de moteur. C’est la courroie de calage qui s’est coupée et le moteur s’est bloqué. Depuis plus d’un mois le véhicule est garé en brousse« , explique t-il.

Après cet entretien, Ibrahima a fait un tour au tribunal pour rencontrer le procureur. Ce dernier était absent des lieux. Les gendarmes ont eu vent de sa présence au tribunal, avant leur arrivée, il avait déjà quitté les lieux.

A l’occasion de la récente fête de Ramadan, Ibrahima a trouvé des vivres qu’il a envoyés à ses parents au village de Kollakoï dans la sous préfecture de Soya. C’est son jeune frère qu’il avait dépêché pour déposer les vivres.

Les jeunes de Kollakoï lorsqu’ils ont eu vent de l’arrivée de ce jeune, ont tendu un piège sur le chemin pour l’interpeller. Le jeune arrêté a été sommé de téléphoner à son frère mais il appela la femme de Ibrahima pour l’informer de son arrestation. C’est ainsi qu’ils obligèrent le jeune de montrer le domicile de Ibrahima. Avant leur arrivée, Ibrahima avait déjà pris la fuite.

Que compte-t-il faire maintenant qu’il est traqué ? Dans le but d’être blanchi des accusations portées contre sa personne, en compagnie de son avocat qu’il a constitué, Ibrahima entend se rendre de lui-même à la justice dans les prochains jours.