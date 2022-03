Mamou : lancement du projet « Améliorer la Santé des jeunes pour exploiter le Dividende Démographique (YE4DD)

Les gouvernements de la République de Guinée, de Guinée-Bissau et de la Gambie, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour le population (UNFPA), travaillent pour l’opérationnalisation de la feuille de route de l’Union Africaine sur le dividende démographique.

En Guinée, le projet sur l’amélioration de la santé des jeunes pour tirer profit du dividende démographique, soutenu par l’Agence italienne de Coopération. Les activités de cette initiative ont été officiellement lancées ce samedi 12 mars 2022 dans la ville de Mamou, située à 265 kilomètres de Conakry. C’est la Maison des jeunes qui a servi de cadre à ce lancement en présence des autorités administratives de la région et des partenaires du Système des Nations unies.

Dr Olga Sankara, Représentante pays de l’UNFPA, décrit l’objectif du projet en ces termes : » en Guinée, c’est la région de Mamou qui constitue le réceptacle de cette initiative. L’objectif du projet est de créer un environnement propice pour exploiter le dividende démographique de l’autonomisation socioéconomique des jeunes autour de quatre piliers de la feuille de route de dividende démographique à savoir : emploi et entrepreneuriat ; éducation et développement des compétences ; santé et bien-être ; droits, Gouvernance et Autonomisation des jeunes.«

Pour la mise en œuvre de ce projet, le choix a été porté sur la région de Mamou. Et ce choix n’est pas fortuit, justifient les organisateurs. Mamou a une situation similaire à celle du pays en général avec des disparités dans les domaines notamment du chômage des jeunes, les inégalités de genre et l’accès difficile aux services sociaux de base.

Colonel Aly Badara Camara, le gouverneur de région rassure : » en réalité, l’amélioration de la santé des jeunes pour capturer le dividende démographique est une initiative hautement stratégique qui vient contribuer au développement harmonieux et équilibré dont notre pays a tant besoin. J’exprime notre réelle satisfaction en accueillant ce projet qui répond au principe : soutenir au niveau national en agissant au niveau local. Je vous rassure de notre disponibilité pour un suivi régulier de toutes les interventions en faveur des populations de la région« .

Le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports Mohamed Bily Kaba, Représentant le ministre Lansana Béa Diallo, tout en rappelant l’impact de cette initiative, fait un plaidoyer auprès des partenaires en faveur des jeunes filles et femme : « le concept de ‘’dividende démographique’’ est une réponse efficace et efficiente qui nous invite à investir davantage sur les jeunes filles et femmes tout en les mettant au-devant de la politique des politiques et programmes de développement national. Ce projet qui est dans sa phase pilote, couvre 13 collectivités de la région de Mamou. Il envisage des interventions en matière de renforcement des compétences qui permettront aux adolescents d’accroître leur capacité en termes de développement de leur leadership et garantir leurs droits sexuels et reproductifs. »

Faut-il souligner que le projet « Améliorer la Santé des jeunes pour exploiter le Dividende Démographique’’ a une durée de 3 ans. Il dispose de trois composantes : Santé des jeunes, Autonomisation des jeunes et changement social et comportemental.