Mamou : la foudre tue une femme à Saramoussaya

Une femme est décédée après avoir reçu une décharge électrique de la foudre, le samedi 4 juin, à Thiankoye Garankela sur la route du marché hebdomadaire de Saramoussaya, unr localité située à plus de 80 kilomètres de la ville de Mamou. La victime s’était abritée sous un arbre en compagnie de ses enfants. En plus du décès, le drame aura fait aussi deux blessés.

Interrogé à propos de ce drame, Alpha Amadou, le grand frère de la victime explique les circonstances qui ont conduit au décès de sa sœur: « La victime s’appelle Satourou Diallo. Elle a quitté à pieds notre village Hamidouya avec son mari et deux de leurs enfants pour le marché hebdomadaire de Saramoussaya. En cours de route, la pluie menaça de pleuvoir. Ils décidèrent de s’abriter sous un arbre pour éviter la pluie. Ma sœur et ses enfants étaient sous l’arbre. Quant à son mari, il a pris position quelque part non loin. Entre-temps, la foudre s’est déclenchée et les a atteints sous l’arbre. Ils tombèrent aussitôt en syncope. Son mari cria alors au secours. Sa femme décéda sur les lieux. Les enfants furent blessés et conduits ensuite au centre de santé de Saramoussaya« .

La victime, inhumée dans la soirée, laisse un mari inconsolable et trois enfants.

La foudre fait souvent des victimes dans cette zone. L’année dernière, ce sont trois autres jeunes garçons que la foudre avait tué.