Mamadi Keita, capitaine de SLAC : « l’objectif, c’est la phase finale à Kigali « 

Après sa brillante victoire sur le Dakar University Club (DUC), en match d’ouverture de la Conférence Sahara de la BAL, le SLAC va en découdre dans quelques heures avec les Tunisiens de l’US Monastir. Pour le capitaine de SLAC (Seydou Legacy Athlétique Club) la détermination du club reste la même contre les vices champions de la première édition du Basketball Africa League ( BAL). L’objectif étant de se qualifier pour la phase finale prévue en mai à Kigali ( Rwanda). » Notre objectif est de se qualifier pour la phase finale. Nous devons donc rester concentrés sur chaque match « , a-t-il confié à Guinéenews.

Sur la première victoire arrachée devant un public à la cause de l’adversaire, le capitaine Maze Mamadi Keita a exprimé toute la satisfaction de son équipe. » Je suis très content de cette première victoire. Depuis longtemps, SLAC cherchait à rentrer dans la cour des grands et je crois que nous sommes en train d’atteindre cet objectif. Toute l’équipe était vraiment contente de cette victoire obtenue en présence du Président sénégalais et de toutes ces légendes du basket mondial « , a dit le capitaine.

En cas de victoire ce soir, le champion de Guinée ferait un pas de plus vers l’une des quatre places qualificatives à la phase finale de la BAL, la ligue des champions africaine de basketball soutenue par la NBA.